Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 22-28 септември 2025

Хороскопът за най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, от 22 до 28 септември 2025 г., е тук. С началото на сезона на Везни в понеделник, 22 септември, имате възможност да промените мисленето си, което ще ви помогне да направите желаните промени в живота си.

Везни носят оптимистична енергия, която ви позволява да виждате възможности, вместо ограничения. Вярвайте, че можете да постигнете всичко, така че когато Марс премине в Скорпион в същия ден, ще можете да се впуснете в действие. Това е време за радикална истина и за прегръщане на трансформацията , знаейки, че това е пътят към най-великия ви живот.

Енергията на сезона Везни ще окаже силно влияние през седмицата, тъй като Слънцето ще бъде в тригон ретрограден с Уран в Близнаци и ретрограден с Плутон във Водолей на 23 и 24 септември. Тези транзити ви напомнят, че не е нужно да предвиждате изхода от дадена ситуация или да знаете всички стъпки, за да поемете риск.

Промяната на начина ви на мислене не е само въпрос на оптимизъм, но и на доверие в процеса, което ще бъде по-лесно, след като Луната премине в Стрелец в събота, 27 септември. Луната в Стрелец ви свързва с вашия висш аз и вселената. През този период ще ви е по-лесно да повярвате в процеса и да се доверите, че е само въпрос на време животът ви да се промени към по-добро. Сега нека видим кой ден ще ви донесе късмет за всяка зодия.

Овен: събота, 27 септември

Вярвайте, че всичко е възможно, прекрасни Овни. В събота, 27 септември, Луната ще премине в Стрелец, разпалвайки прилив на позитивно мислене и изобилие. Стрелец подчертава късмета, свързан с нови възможности, приключения и преживявания. Тази енергия може да ви помогне да промените начина си на мислене, така че да започнете да забелязвате колко много Вселената конспирира във ваша полза.

Въпреки че този транзит ще доведе до положителни действия, не чувствайте, че трябва да правите нещо конкретно, за да се възползвате от тях. По-скоро, най-доброто нещо, което можете да направите за себе си, е да се съсредоточите върху мислите си и да практикувате позитивни утвърждения . Не се притеснявайте за напразни надежди или за възможните „ами, ако“. Просто продължавайте да вярвате, че всичко най-накрая се нарежда за вас.

Телец: сряда, 24 септември

Направете правилния избор за вас, Телец. Слънцето във Везни ще направи тригон с ретрограден Плутон във Водолей в сряда, 24 септември, давайки ви шанс да обновите кариерата си. Слънцето във Везни ви помага да се съсредоточите върху положителните промени, които можете да направите, докато ретроградният Плутон носи промяна в кариерата ви. Тази енергия може да сочи към стартиране на бизнес от вкъщи или към търсене на дистанционна работа.

Въпреки че този транзит ще промени условията ви на труд, той е свързан и с по-добър живот. Само защото сте си поставили предишна цел, не означава, че трябва да я продължавате. Ако работата от вкъщи ви помага да живеете живота, който искате, тогава това е всичко, което има значение. Просто имайте предвид, че със Слънцето във Везни, вие ще трябва да бъдете този, който ще търси тази промяна, тъй като осъзнавате колко е важно да направите най-добрия избор за себе си.

Близнаци: понеделник, 22 септември

Посветете се на култивирането на мир, скъпи Близнаци. Като Близнаци, вие сте склонни да предпочитате вълнението и промяната, отколкото просто да се установите в мир. И все пак, практиката просто да бъдете е от решаващо значение за това как се чувствате към себе си и живота си. От понеделник, 22 септември, Слънцето ще се премести във Везни, помагайки ви да се съсредоточите върху установяването на мир в живота си . Енергията на Везни също така представлява дългосрочни връзки, така че романтиката може да играе важна роля в промените, които искате да направите.

Да си в мир със себе си и с живота не означава непременно, че всичко е перфектно, но означава, че си благодарен за процеса и можеш да оцениш къде се намираш в живота си. Като почиташ ценностите си и това, което е най-важно за теб, най-накрая можеш да се почувстваш достатъчно добър, което е ключова част от установяването на мир.

Рак: понеделник, 22 септември

Проучете какво резонира с душата ви, мили Рак. Марс е планетата на действието и мотивацията. В понеделник, 22 септември, Марс ще се премести в Скорпион, разпалвайки желание за дълбоко в душата щастие. Това преследване на щастие ще се превърне във вашия централен фокус през следващите седмици, което означава, че всичко, което допринася за него или му отнема, също ще бъде.

Марс е импулсивна планета, така че е важно да се спрете и да помислите какво всъщност ви носи радост, преди да вземете прибързани решения. В Скорпион, Марс се стреми да ви накара да прегърнете своята автентичност и да култивирате живот, който ви носи щастие. Макар че романтичният ви живот и кариерата ви може да претърпят положителен тласък по това време, истинската цел е наистина да се обогатите от изборите, които правите. Ако някога се съмнявате, запитайте се дали даден избор ви доближава или отдалечава от истинското щастие и изведнъж отговорът ще стане ясен.

