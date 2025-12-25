България през 2025 г. в цитати: "Ждрольо" и "куртизанка" си живеят в свинската държава (СНИМКИ)

"Втори път читателите се срещат с Иванчо Йотата. ... Иванчо беше ученолюбив и не се мислеше за прост човек. Той преди няколко време например, в кафенето беше казал на господин Фратя по повод на българското правописание: "Време е, ние, учените, тоест, да се соберем и влезнем в соглашение… трябва да оправим язика и прочия". Той се изразяваше по книжовно и говореше на мющериите си: "Вчера ми дойдоха маслини от важна степен и с твърде способна цена".

140 години след написването на повестта "Чичовци" (1884-85 г.) от Иван Вазов и този цитат, изречен от литературния герой Иванчо Йотата, българският език се радва на все така грозни и цветущи злоупотреби, но и на метафорични опетнения от житейските герои и съвременници на Вазов в настоящето. За втора поредна година героят на Йотата ознаменува този наш материал от традиционните годишни обзори на Actualno.com с топ 15 на най-цветните цитати на 2025 година.

Някои от тях вярваме, че ще си спомните, други може би ще прочетете за първи път, но сме напълно сигурни, че в края всички вкупом ще ви накарат да се замислите, вероятно и ще ви разочароват. По традиция списъкът не е изчерпателен - всеки един цитат в нашата рубрика всеки ден заслужава отделно внимание и дискусия.

В контекста на възрожденската повест и капацитета на народонаселението няма как да не стартираме с едно от събитията на годината - приемането на страната ни в еврозоната - и заключението на анализатора Нидал Алгафари, че "стадото не е подготвено да взема такива решения". Пиарът, който посещаваше кабинет 222А в парламента през годината (на Пеевски "стаичката"), визираше дебатите за това дали да има референдум за отлагане на въвеждането на единната валута у нас в началото на годината. Но, както се казва, всички ние като представители на стадото, независимо от коя страна на монетата сме (буквално и преносно), вече имаме български евромонети в джоба (буквално и преносно).

Като заговорихме за това историческо събитие, няма как да не отчетем, че спънките по пътя не бяха малко. Особено от тези, от които зависи контрола на цените и предотвратяването на спекулата - като например бившия шеф на НАП Румен Спецов. Макар той вече да е в битността си на шеф на лукойлските горива у нас, то през лятото явно слънцето не се бе отразило добре на осъзнатите му изказвания и Спецов произведе цитата: "Съветвам ги да върнат цените от началото на юни". Тогава Спецов визираше първите проверки на приходната агенция дни след взетото европейско решение за влизането ни в еврозоната и по повод покачващите се цени. Както се казва, от юни досега много вода изтѐче, много слънце пѐче и цените отдавна са в небесата вѐче.

Снимка: БГНЕС

Докато още сме на темата с цените, която касае джоба на всички ни (или поне без тези на управляващите, според които покачване не се наблюдава), то дори от Брюксел ни казаха: "Не виждаме директна връзка между повишаването на цените на храните и въвеждането на еврото". Поне така твърди еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, който явно не е чувал за предвидливия разсъдък и мислене в перспектива на българина - повишаваме веднъж цените преди еврото, а като дойде еврото - още веднъж.

Същият този българин по темата за европейската валута може би не попада в заключението на премиера Росен Желязков, който опита да обори спекулациите с цените с думите: "Много хора вярват, че Земята е плоска".

"Ждрьоло"-вци и политически затворници живеят заедно в свинската държава

Политическата 2026 г. остави след себе си множество политически предателства, облечени под претекста за "стабилност, разум, далновидност" ... Остави след себе си и знаменити цитати, кой от кой по-пророчески. Като например римейка на поговорката, че "без петел пак ще съмне", но този път - "без г-н Борисов пак ще съмне", изречен от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Дали съмна напълно обаче, може би ще разберем на предсрочните парламентарни избори през 2026 г.

А до тях ще остане вярна и още една теза, която крепеше властта на ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и БСП цели 11 месеца и бе обобщена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заключи: "Аз с Пеевски по-мога да се разбера, защото си държи на думата и си знае интереса, отколкото с всичките тези", визирайки опозиционните лидери. Той по-късно пожела и да спрем да говорим за "тандема Борисов-Пеевски", но това няма да попадне в класацията ни с цитати, защото всички замесени страни осъзнаваме как това няма да се промени.

На този фон пък най-мащабните протести от десетилетия, изкарали стотици хиляди по площадите в цялата страна, определено заслужават своя исторически момент за 2025 г. Една от множеството причини за тях вероятно се крие и в цитата на колегата ни и водещ в bTV Златимир Йочев, който през лятото възкликна: "Живеем в безобразна държава, да не кажа свинска държава".

Снимка: Ясен Джабиров

Без да правим аналогии или причинно-следствени връзки, отправяме поглед и към лицето на хилядите плакати по площадите - създателят на "Музея на Сглобката" и лидер на ДПС-НН Делян Пеевски. По негов адрес бившият му съпартиец Валентин Тончев, останал на страната на почетния председател Ахмед Доган, заключи още в началото на годината: "Пеевски може да бъде лидер единствено в предаването "Живот на кантар".

Извън междуличностните закачки и съвсем не на шега кметът на Варна Благомир Коцев стана символ на съдебната вакханалия и злоупотреба с власт, превръщайки се в 5-месечен политически затворник на нереформираната ни правораздавателна система. След излизането си от следствения арест той каза: "Имало е заплахи и "покани" към мен. От кого ли? Зависи дали питате #КОЙ". Този параграф приключва тук, тъй като и ние приключихме с очакванията и надеждите ни за по-добро правосъдие, освободено от политически влияния.

И докато това се надяваме да се падне като късмет от коледната баница на политиците, то ще се наложи да слушаме още от словоблудствата им от позицията на властимащи. Не знаем вие как усетихте участието на ИТН в управленското мнозинство, но някак релевантен ни се стори въпросът на колежката ни и водеща в bTV Цветанка Ризова, която попита Тошко Йорданов: "В какъв контекст "ждрольо", "куртизанка" и "жалкар" ви звучат изискано и парламентарно?"

"Когато падне"

Редно е да отдадем заслуженото както на мнозинството в пленарна зала, така и на правителството на Росен Желязков. Знаем, че социалните мрежи са пълни с шеги по негов адрес и въпроси кой е той и защо подаде оставката на правителството в крайна сметка, но нека уважаваме институциите. А и хората в тях - когато си успял да изкараш стотици хиляди по площадите за първи път от десетилетия, това също е достойно за уважение. Нещо повече - спомняме си също така и какво са казали зулусите - "някои хора тежат колкото въздуха над главата им". Наложи се обаче водещият на "Вечерното шоу на Слави Трифонов" и писател Иво Сиромахов да го припомни на лидера на ИТН през октомври, когато и напусна телевизията и екипа след над 20 години съвместна дейност. "На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат", написа още Сиромахов тогава. Площадът впоследствие препотвърди.

Критиките към ИТН и БСП за участието им във властта с Пеевски, макар декларациите, обещанията и заканите, бяха от едната страна. От другата страна обаче управлението показа забележителен синхрон по стратегическите теми през цялата година, като например опитът да се удвояват, утрояват и умножават заплатите на полицаите във всеки удобен момент. "Тези безобразно по-високи заплати в МВР спрямо производителност и БВП са взети от всички", каза Васил Велев от АИКБ. В кръга на шегата, АИКБ не пази в секциите или по протестите, нали!? И гарантира нулеви изборни схеми, нулеви провокации по протести, нулеви прояви на арогантност и самочувствие.

Та приказката ни беше за стабилността на управлението, която бе гарантирана от Пеевски през цялата година, макар ДПС-НН да не участваше официално във властта. "Пеевски е като някоя жрица на любовта с букет от венерически болести", възкликна опозиционният лидер Ивайло Мирчев по този повод.

По света и у нас

Достатъчно вътрешнополитически обиколки, защото докато се шегуваме, войната в Украйна продължава да взема своите невинни жертви, а онези, от които зависи трайният и справедлив мир, продължават да се ослушват. Най-вече президентът на САЩ Доналд Тръмп, който "обеща да спре войната в Украйна за 24 часа, но не каза кой ден", както далновидно заключи специалният пратеник на самия Тръмп за Украйна и Русия о.з. генерал-лейтенант Кийт Келог. Някак през времето и вселените Тръмп подчерта: "Умните хора не ме харесват". Не знаем към коя от двете групи да се причислим. А и не смеем.

Разбрахме обаче защо една от идеите на властта, свързана с въвеждането на изучаване на религия в училище, някак косвено е свързана с руската военна инвазия. Според образователния министър Красимир Вълчев (в оставка) "Ученето на православие в училище ще донесе по-добро разбиране на случващото се в Украйна". Преспокойно можем да запишем и Тръмп в 1. клас в някое провинциално средно школо значи, че явно неговите познания дотук не му помогнаха особено.

Така приключва и погледът ни върху 2025 г. в 15 от най-добрите и четени цитати в сайта ни. Оставяме на вас преценката дали предизвикаха повече размисъл, щастие или тъга, може би надежда или ярост. И поздравления за тези от вас, които всъщност видяха, че броят на цитатите е 16 - вие сте част от светлото бъдеще на нацията (с намигване). На всички останали - отново Весела Коледа и честита Нова година (пак с намигване)!

Из "Българският език" (1883), от стихосбирката "Поля и гори":

Език свещен на моите деди,

език на мъки, стонове вековни,

език на тази, дето ни роди

за радост не — за ядове отровни.



Език прекрасен, кой не те руга

и кой те пощади от хули гадки?

Вслушàл ли се е някой досега

в мелодйята на твойте звуци сладки?



Разбра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъвкава, звънлива —

от руйни тонове какъв разкош,

какъв размах и изразитост жива?