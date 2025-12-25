Спорт:

Колко градуса им е "най-студеното" на гърците за Коледа

Най-студеният Коледен ден в Гърция е бил през 1909 г. (според използвания по това време юлиански календар), според записите на историческата климатична станция на Националната обсерватория в Атина (NOA), постоянно разположена на хълма Нимфи в района на Тисио, която предоставя ценна информация за времето в Атина от 1890 г. насам, пише гръцкото издание Kathimerini, позоваваки се на Атинско-Македонската информационна агенция.

Колко им е "най-студеното на гърците"?

„Тъй като типичната температура през декември е близо 10°C (50°F), вероятността от снеговалежи в Атина по Коледа е обезсърчително ниска, дори и да са се случвали от време на време през последните 125 години, по-често през първите десетилетия на 20-ти век“, според доклад на ClimateHub, информационен център за националните енергийни нужди и възобновяемите енергийни източници в Гърция.

Най-студеният ден в Гърция е бил на 25 декември 1909 г. по Юлианския календар, но на 10 януари 1910 г. по сегашния Григориански календар, приет след 1923 г. Средната температура, регистрирана в Атина, не се е покачвала над 4°C през деня и е падала до 2°C през нощта. Според доклада на екипа на ClimateHub обаче е имало и други години с много ниски температури, около 5°C и много по-ниски през нощта в Атина: 1933, 1937, 1953, 1986, 1987 и 1992 г.

Сняг за Коледа в Атина

Въпреки това, в навечерието на Коледа през 1949 г. в Атина е валяло сняг цяла нощ, както е било и в някои други години (най-скоро през 1991 и 1992 г.), докато тежката зима и снеговалежите между 27 декември 1941 г. и 5 януари 1942 г. в Атина са допринесли за глада на жителите по време на германската окупация, съобщи ClimateHub.

ClimateHub се координира от NOA-ReACT на Института по астрономия, астрофизика, космически приложения и дистанционно наблюдение/NOA. Той се подкрепя от европейския проект, свързан с климатичните промени. ОЩЕ: Сняг за Коледа и какво е било назад в годините: Говори Анастасия Стойчева

Деница Китанова
