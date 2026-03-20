Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 23-29 март 2026 г.

В най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 23 до 29 март 2026 г., ще намерите баланс между търпението и това да следвате сърцето си.

Слънцето и Сатурн се подравняват в Овен в сряда, 25 март, което води до необходимостта да се отдадете на целите си и живота, който искате да проявите. И все пак, тъй като Луната и Юпитер образуват мощна връзка в четвъртък, 26 март, вие сте призовани да не пренебрегвате емоциите си. Трябва да се намери баланс между това да следвате сърцето си и да разбирате, че всичко, което си струва да се постигне, си струва и търпението.

Този процес се отплаща, когато астероидът Юнона се премести във Водолей в неделя, 29 март, където ще прекара по-голямата част от тази година. Юнона във Водолей отваря вашата перспектива и ви помага да видите нови възможности. Слушайте сърцето си, но бъдете търпеливи с резултатите, тъй като пред вас се отваря нов и щастлив път.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: сряда, 25 март

Време е да се изправите пред това, което трябва да се направи, Овни. В сряда, 25 март, Слънцето е в съвпад със Сатурн във вашия зодиакален знак. Макар че това подравняване носи огромен растеж и нов живот, то също така означава, че трябва да бъдете дисциплинирани и отговорни в това, което се опитвате да постигнете.

Сатурн не винаги е лесна енергия за работа, но ви помага да установите това, което ще трае през целия ви живот. Уверете се, че планирате как да продължите напред и да се приближавате до мечтите си с по-голяма отдаденост.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: неделя, 29 март

Телец, бъди отворен за получаване на подкрепа. Астероидът Юнона навлиза във Водолей в неделя, 29 март, привличайки вниманието към кариерата и партньорствата ти. Юнона прекарва по-голямата част от 2026 г. в този въздушен знак, което означава, че кариерата ти е основният ти фокус.

Юнона във Водолей символизира ползотворни партньорства и възможности за сътрудничество, които навлизат в живота ви. И все пак, това се различава и от плановете, които сте си правили преди това. Уверете се, че сте отворени за получаване на подкрепа и слушайте накъде сте водени. Това е пътят към успеха.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: сряда, 25 март

Близнаци, започвате нова глава във финансовия си живот. В сряда, 25 март, първата четвърт на Луната изгрява в Рак. Луната управлява изобилието, което получавате, както и собственото ви чувство за достойнство .

Не обвързвайте начина, по който се чувствате към себе си, с това, което имате в момента. Вместо това, знайте, че заслужавате неограничено изобилие и богатство. Тази вяра позволява на Вселената да ги внесе в живота ви. Съсредоточете се върху това как се чувствате към себе си и преодолейте всички рани или предразсъдъци относно това, което смятате, че заслужавате.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: четвъртък, 26 март

Надеждата най-накрая се завръща , Рак. В четвъртък, 26 март, Луната и Юпитер се обединяват във вашия зодиакален знак, увеличавайки надеждата ви за бъдещето. Въпреки че Юпитер е в Рак от 2025 г., той е и ретрограден от ноември. Това означава, че докато сте мечтали за бъдещето, всъщност все още не сте могли да предприемете действия.

С Юпитер, който е директно във вашия знак до 30 юни, вие сте в зона на късмет и разширяване. Сега можете да привлечете всичко, което желаете. Това е достатъчна причина да имате надежда за бъдещето.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg