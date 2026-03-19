Таро хороскоп за 20 март

Научете какво очаквате този петък, 20 март 2026, според зодията.

Таро хороскоп за петък за Овен: Двойка на мечовете, обърната

Овен, картата таро „Две мечове“ е за нерешителност. Борите се с решение, което знаете, че трябва да вземете, но сте го отлагали за известно време, надявайки се, че може да изчезне или да се наложи от само себе си.

Избягването на решение вече не работи. Колкото по-дълго чакате, толкова по-трудно може да стане да направите избор и може да съжалявате, че не сте действали по-рано.

На 20 март е време да спрете да се преструвате, че не виждате какво трябва да направите. Вместо това, послушайте сърцето си и се доверете, че интуицията ви може да ви води.

Таро хороскоп за петък за Телец: Шест мечове, обърната

Вашата дневна карта таро, обърнатата Шест меча, представлява чувство на застой и неспособност да видите изход. На 20 март може да почувствате дълбоко чувство на ограничение относно това, което трябва да направите и кога. Миналото може да бъде пречка. Бъдещето ви може да се усеща несигурно. Вместо да ви оставяме да стоите в това неудобно пространство, опознайте какво чувствате.

Нещата стават по-ясни и тогава причината става напълно без значение. Започваш да виждаш модела и знаеш, че изборът означава избор на мир. Твоето действие служи на по-висша цел и ти е много по-лесно да го направиш.

Таро хороскоп за петък за Близнаци: Тройка пентакли, обърната

Трите пентакли, обърнати, изпращат послание, Близнаци: не всеки ще бъде отборен играч. Сега зависи от вас да знаете с кого искате да градите и е добра идея да бъдете избирателни. На 20 март обърнете внимание с кого имате най-лесни отношения.

Обърнете внимание на комуникацията, напредъка и кой подкрепя вашата роля и изглежда доволен от своята. Правилната връзка носи яснота и вместо да се опитвате да поправите ситуация, която не работи, приемете я.

Таро хороскоп за петък за Рак: Десетка пентакли, обърната

Няма проблем, ако нещата не се получат. Десетката пентакли, обърната, е за семейство и финанси, които не се сливат, и проблемите са в изобилие. Супер умно е да си признаете, когато дадена ситуация не върви по начина, по който сте искали.

На 20 март е най-добре да бъдете честни и да приемете, че сте опитали. Можете да се опитате да го обсъдите, но понякога съпротивата ви показва, че хората искат да правят свои неща и ви дава пространство да направите същото.

Петъчен таро хороскоп за Лъв: Асо на пентаклите

На 20 март, Асът на Пентаклите е свързан с внедряването на малка идея в ситуация, която е идеална за нейното развитие. Лъв, ти се опитваш да бъдеш успешен и да живееш живот, който искаш да живееш добре.

Не можеш да угодиш на всички, но можеш да започнеш и да видиш как ще се получат нещата. Искаш да направиш нещо трайно, което ще ти помогне да създадеш траен резултат. След това повярвай в себе си и не спирай, докато мечтата ти не се сбъдне.

Таро хороскоп за петък за Дева: Колелото на късмета, обърнато

Не всеки иска да се променя, Дева. Колелото на късмета, обърнато, е свързано със съпротива срещу растежа и това може да означава, че приятел или член на семейството избягва промяната и губи време. Не е нужно да чакате те да разберат нещата.

Ако се чувствате призовани да направите нещо сега, следвайте сърцето си. Работата ви за постигане на мечтите ви може да бъде чудесен мотиватор за някой, който е заседнал или се бори с несигурност.

Таро хороскоп за петък за Везни: Деветка чаши, обърната

Вашите чувства са водач. На 20 март обърнатата Деветка чаши показва чувство на нещастие. Може да изпитвате неуредени емоции, които могат да ви накарат да се запитате защо правите това, което правите. Опитайте се да не се сравнявате с другите или да копирате как някой друг е постигнал успех. Има причини да следвате, но и да се отклонявате.

Днес може да стигнете до място, където пътят ви поема в различен обрат. Добре е да изпробвате към какво се чувствате водени, за да видите как вашият път е уникален и перфектен за това, което сте предопределени да правите.

Таро хороскоп за петък за Скорпион: Цар на пентаклите, обърнат

Някои измерват успеха по това, което човек има, Скорпион, но това създава проблеми в дългосрочен план. Кралят на пентаклите, обърнат, е предупредително послание срещу алчността, дължаща се на сравнение, и е важно да вярвате, че силата ви идва отвътре.

Бъдете постоянно такива, каквито трябва да бъдете, и обръщайте специално внимание на това как използвате силата си, на кого влияете и как управлявате нещата в живота си, но особено на емоциите си.

Таро хороскоп за петък за Стрелец: Отшелникът, обърнат

Днес е денят, в който може да ви се иска да се оттеглите от света, но „Отшелникът“, обърнат наопаки, ви насърчава да направите обратното. Излезте навън и правете неща, които ви напомнят защо да сте навън е най-доброто нещо, което можете да направите, когато се чувствате затворени.

Има време да се изолирате, за да помислите, но на 20 март е най-добре да излезете и да общувате. Добре е да прекарвате време с хора. Научавате за хората и откривате възможностите, които бихте пропуснали, ако бяхте си останали вкъщи.

Таро хороскоп за петък за Козирог: Кралица на чашите

Дамата на купите е за вашата интуиция и колко добре я използвате. На 20 март вашата емоционална интелигентност е талант, който използвате, за да покажете колко силни сте всъщност. От вас се иска да водите със състрадание. Вярвайте на интуицията си, особено когато тя идва от мястото, където сте най-уверени. Вашите убеждения ви помагат да вземате решения.

Днес не е нужно да се стараете прекалено много, за да разберете нещата. Вместо това, осъзнаването ви помага да усетите какво се случва, за да знаете как и кога да реагирате.

Таро хороскоп за петък за Водолей: Тройка мечове

На 20 март, картата таро „Три меча“ е за предателство, особено когато чувствате, че сте се доверили на някого, а той го е нарушил без никакво състрадание за това как би ви накарало да се чувствате.

Днешното послание е да работите върху чувствата си с намерение и пълна осъзнатост, дори ако те повдигат неща, които не сте знаели, че ще почувствате.

Важното в момента е да се учим, дори в моменти на минали или настоящи разочарования.

Таро хороскоп за петък за Риби: Седем чаши, обърната

Чашите в Таро са свързани с емоционалната енергия, а числото Седем символизира сила на волята. На 20 март една област от живота ви започва да се усеща по-ясна и по-лесна за разбиране. Объркването ви относно даден проблем се изяснява.

Виждаш нещата в живота си такива, каквито са, а не такива, каквито би искал да бъдат. Много по-лесно е да бъдеш честен със себе си и да работиш от автентична позиция.