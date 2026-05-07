Ясен е финалът в Шампионска лига! Ето кога е голямата битка за трофея

Пари Сен Жермен срещу Арсенал: така изглежда финалът на най-силния европейски клубен турнир Шампионска лига за сезон 2025/26! Английският тим пръв намери място на големия финал, след като във вторник вечер отстрани испанския гранд Атлетико Мадрид. А в сряда вечер, след нов оспорван сблъсък, ПСЖ успя да отстрани немския шампион Байерн Мюнхен и отново да се класира на финал в Шампионска лига за втори пореден сезон.

ПСЖ - Арсенал: Финалът на Шампионска лига за сезон 2025/26

ПСЖ матира Байерн на "Алианц Арена" в мач, който не бе толкова зрелищен откъм голове, но предложи още повече тактическо надиграване. Баварците стигнаха до късен изравнителен гол, но останаха без време, за да потърсят пълен обрат и влизане в продължения. Така Луис Енрике и неговите възпитаници ще имат възможността да защитават европейската си титла от миналата година, и то срещу отбор, който никога не е печелил Шампионска лига.

Още: Новите „Непобедими“ са тук: Арсенал постави абсолютен рекорд в Шампионска лига

Арсенал ще опита да промени историята в едва втория си финал в турнира след 2006 година, като хората на Микел Артета изглеждат готови да го направят. Само че "топчиите" трябва да мислят и за Висшата лига, където все още са в борба за титлата с Манчестър Сити. За Арсенал предстоят мачове с Уест Хям на 10 май, с Бърнли на 18 май и с Кристъл Палас на 24 май, преди да дойде и големият финал.

Кога и къде е финалът на Шампионска лига

Финалът в Шампионска лига между Арсенал и ПСЖ ще се състои на 30 май от 19:00 часа българско време на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща, Унгария. ПСЖ също има да изиграе три мача дотогава, но тимът има аванс от шест точки пред втория. На 10 май ПСЖ домакинства на Брест, на 13 май гостува на Ланс, а на 17 май домакинства на Брест, като ще има 1 седмица повече почивка от Арсенал.

Още: Най-великият трансферен прозорец в историята на футбола