Без голово шоу: ПСЖ изхвърли Байерн и ще защитава европейската си титла срещу Арсенал!

Действащият шампион на Европа Пари Сен Жермен отново се класира на финал на Шампионска лига и ще защитава европейската си титла срещу Арсенал! Парижани успяха да отстранят немския шампион Байерн Мюнхен след равенство 1:1 като гост в реванша на "Алианц Арена". Така с общ резултат 5:4 хората на Луис Енрике продължават към последния мач в турнира, който ще се състои на 30 май на "Пушкаш Арена" в Будапеща.

За втора поредна година: ПСЖ отново е на финал в Шампионска лига!

Още в третата минута ПСЖ откри резултата. Хвича Кварацхелия връхлетя на скорост през левия фланг и проби в наказателното поле, откъдето подаде по земя към Усман Дембеле. Той бе на чиста позиция и необезпокоявано разстреля разстреля Мануел Нойер - 0:1! Байерн веднага показа реакция и започна да натиска съперника, като Майкъл Олисе бе близо на два пъти да вкара, а веднъж и Луис Диас застраши вратата на парижани.

Още: Новите „Непобедими“ са тук: Арсенал постави абсолютен рекорд в Шампионска лига

В 34-ата минута Витиня изрита топка в ръката на Жоао Невеш в наказателното поле на ПСЖ, а Байерн настоя да получи дузпа, но главният съдия не уважи претенциите на домакините. Малко по-късно Невеш стреля опасно към вратата на Байерн, но Нойер спаси. В края на полувремето Джамал Мусиала също имаше отлична възможност да вкара, но не успя, с което и двата отбора се прибраха в съблекалните.

През втората част ПСЖ успя да неутрализира Байерн и да опази преднината си. Нещо повече: Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе имаха добри възможности да вкарат и второ попадение за гостите, но не успяха. За Байерн пък най-активен остана Луис Диас, който бе във вихъра си и в първия мач на "Парк де Пренс". Едва в края на мача Байерн стигна до изравнителен гол, като Хари Кейн вкара за 1:1 в 94-ата минута, но не остана време за пълен обрат.

Още: Арсенал мечтае за първата си европейска корона - 20 години по-късно отново на финал в Шампионската лига!