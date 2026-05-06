Разводът все повече бие на очи: ПП и ДБ с различни позиции за "Прогресивна България"

Разводът между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" става все по видим и бие на очи. И двете групи присъстваха на площада до храм-паметника "Свети Александър Невски" по повод 6 май - Гергьовден и Денят на българската армия, като по отделно коментираха политиките в 52-ото Народно събрание. Още: ПП предупредиха Йотова за запълването на квотите във новия ВСС и лобираха кои хора да влязат

Първо пред медиите застана зам.-председателят на ПП и бивш министър-председател акад. Николай Денков. Той посочи, че новото правителство трябва да поеме задачите, които стоят пред държавата – бюджет, финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, реформа в правосъдната система. Всичко това има нужда от активни действия, добави той.

"От ПП ще подкрепяме всичко, което е разумно и помага за развитието на държавата, независимо от това кой го е предложил", увери депутатът.

Той подчерта, че формацията ще отправя и съответните критики.

По повод 6 май Денков каза, че държавата трябва да се грижи за техническото оборудване на както на армията, така и за военнослужещите.

Депутатите от „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат.

Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки, преди да бъде ясен окончателният състав на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна.

„Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ“, смята Мирчев. Той допълни, че резултатите от изборите поставят сериозна тежест върху бъдещото управление: „Българите гласуваха за мнозинство от 131 народни представители. Огромна отговорност за правителството. Не може да се правят някакви компромиси“, допълни той.

От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство.

„Ние сме опозиция. Заявихме го вчера и при президента. И затова няма как да подкрепим правителството“, посочи той. В същото време депутатът подчерта, че „Демократична България“ ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти.

Божанов акцентира върху основния приоритет на коалицията - институционалната реформа и т.нар. „демонтаж на модела“. „Ще бъдем конструктивни, както сме заявявали многократно. Но ще следим правителството да не се отклонява от този мандат, който му дадоха българските граждани, за демонтаж на модела“, заяви той. И добави, че позицията им ще остане твърда при всяко отклонение от тези цели.

