Дясната ръка на Радев нападна "Продължаваме промяната" и "Демократична България"

Един от най-близките хора до Румен Радев и депутат от "Прогресивна България" Димитър Стоянов атакува остро "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за намерението им да гласуват "против" бъдещото правителство на формацията. Стоянов, чието име се спряга като вероятен министър на отбраната в новия кабинет, използва социалните мрежи, за да обвини доскорошната дясна опозиция, че с подобен вот на практика застава на страната на статуквото.

"Гласуването против кабинета на "Прогресивна България" ще е глас в подкрепа на статуквото, срещу което уж ДБ и ПП се борят. Просто и ясно е. Както е казано - по делата им ще ги познаете", написа Стоянов във Facebook.

Какво ядоса Стоянов?

Още: Радев в радара на "Politico": Ще сложи ли кръст на схемите и корупцията?

Повод за реакцията му станаха изявленията на лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, които след консултациите при президента Илияна Йотова заявиха, че няма как да подкрепят кабинета, тъй като са опозиция. Подобна позиция ден по-рано изрази и лидерът на ПП Асен Василев. В същото време Николай Денков остави по-умерен тон, като посочи, че ПП ще подкрепя "всичко разумно, което помага за развитието на държавата", но ще бъде критична към решенията, които според партията вредят на страната.

Стоянов обаче видя в поведението на ПП и ДБ последователна линия още от първото заседание на новия парламент. Според него сигнал за това е било гласуването срещу избора на Михаела Доцова за председател на Народното събрание. Още: Разводът все повече бие на очи: ПП и ДБ с различни позиции за "Прогресивна България"

"Криворазбраната им опозиционност се видя още в деня на първото заседание на новото Народно събрание, когато гласуваха против избора на Михаела Доцова за председател", заяви депутатът от "Прогресивна България".

Той подчерта, че формацията на Радев разполага с мнозинство и няма нужда от подкрепата на ПП и ДБ, за да излъчи кабинет. Според него обаче евентуален вот "против" ще има силен политически и символичен ефект.

"Да, "Прогресивна България" има мнозинство и няма нужда от подкрепа за сформирането на правителство. Но гласуването против ще бъде знак, че ПП и ДБ застават редом до статуквото на ГЕРБ и ДПС", смята Стоянов.

Коментарите му предизвикват политическо напрежение и заради факта, че именно ПП-ДБ бяха сред основните мишени на Румен Радев по време на предизборната кампания, макар и държавният глава да участваше сравнително пестеливо в публични сблъсъци. Още: Моделът "Радев" не съществува: Йотова обяви какво очаква от властта, но се закани и да критикува "Прогресивна България"

Очаква се гласуването на кабинета с премиер Румен Радев да се проведе в петък в пленарната зала. Ден по-рано президентът Илияна Йотова трябва да връчи мандата, като се очаква още същия ден кандидатът за министър-председател да представи и пълния състав на бъдещото правителство.