Новата власт:
На живо

НА ЖИВО: Близо ли са до мир САЩ и Иран?

07 май 2026, 0:39 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
НА ЖИВО: Близо ли са до мир САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Мирните преговори между САЩ и Иран, в които Пакистан е посредник, вървят добре и изглежда нещата клонят към споразумение. Това съобщават както Reuters, така и журналистът на Axios Барак Равид. И двата източника са категорично - още няма нищо подписано, но нещата засега вървят към подписване. Според Reuters, споразумението е буквално от една страница, поне засега, което Равид потвърждава, с уточнение, че става въпрос за общо 14 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Иран САЩ война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес