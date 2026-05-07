НА ЖИВО: Близо ли са до мир САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Мирните преговори между САЩ и Иран, в които Пакистан е посредник, вървят добре и изглежда нещата клонят към споразумение. Това съобщават както Reuters, така и журналистът на Axios Барак Равид. И двата източника са категорично - още няма нищо подписано, но нещата засега вървят към подписване. Според Reuters, споразумението е буквално от една страница, поне засега, което Равид потвърждава, с уточнение, че става въпрос за общо 14 точки.