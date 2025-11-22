Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 24-30 ноември 2025

През седмицата от 24 до 30 ноември 2025 г. всеки зодиакален знак преживява много щастлив ден. Астрологически, много пробиви и пренастройки се случват по време на ретрограден сезон. Това е моментът, в който се връщате към предишни мечти или най-накрая решавате да изпълните цел и да промените живота си. И все пак, когато планетите заемат директно положение, както ще направят Сатурн и Меркурий в следващите дни, внезапно сте призовани към действие.

Защо никога НЕ може да имате връзка с човек от вашата зодия

Сатурн ще застане директно в четвъртък, 27 ноември , точно преди Меркурий да премине директно в събота, 29 ноември . Целта на ретроградния Сатурн е да ви насърчи да се пренасочи към целите си и да поемете всякаква упорита работа, която успехът изисква. Ретроградният Меркурий, от друга страна, ви забавя, за да можете да разберете в каква посока трябва да поемете живота си.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 23 ноември 2025

Може да е трудно да останете обнадеждени, когато изглежда, че нищо не се случва. Тези моменти на тишина обаче са моментите, в които вселената работи от ваше име. Въпреки че е необходимо да преминете през този период на тишина, ще преживеете божествен пробив, когато тези планети заемат директна позиция в идните дни.

Този пробив, който се случва в най-щастливия ден на всяка зодия тази седмица, ще донесе потвърждение, дългоочаквани награди и нови начала. Всичко, което трябва да направите, е да не се отказвате и да вярвате, че всичко, през което сте преминали, води до живота, за който винаги сте мечтали.

Щастливият ден на вашата зодия тази седмица:

Овен: петък, 28 ноември

Още: Таро хороскоп за 23 ноември

Достатъчно силен си, за да преодолееш всяка бариера, скъпи Овни. В петък, 28 ноември, ще настъпи първата четвърт на Луната в Риби, което ще доведе до значителна промяна във вашата перспектива и лечебен път. Докато Сатурн, разположен директно в Риби на 27 ноември, създава емоционална и духовна свобода, първата четвърт на Луната ти позволява да вземеш решение за бъдещето си.

Рибите управляват най-дълбоката част от живота ви и влияят на всичко останало, което правите. Тази енергия ще ви помогне да осъзнаете собствената си сила и мощ, да преодолеете негативните вътрешни разговори и да имате вяра в божествения процес, през който преминавате. Опитайте се да се докоснете до това чрез медитация или да говорите със себе си на глас. Приемете всичко, което е било отговорно за това да стигнете до този момент

Телец: неделя, 30 ноември

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 24 до 31 ноември 2025

Изобилието идва в много форми, Телец. В неделя, 30 ноември, Венера ще влезе в Стрелец, което ще даде начало на период на духовна връзка и финансово изобилие. Въпреки че винаги сте склонни да привличате финансов късмет, този период ще ви помогне да разберете какво означава да живеете истински изобилен живот.

Венера ще остане в Стрелец до 24 декември, което ви позволява да се докоснете до тази енергия и да култивирате живот, който истински резонира с душата ви. Стрелец носи енергията на изследовател, който се стреми да прегърне нови преживявания и възможности. Независимо дали искате да съживите връзка или да промените кариерата си, тази енергия може да ви помогне.

Близнаци: четвъртък, 27 ноември

Още: Духовно послание за всяка зодия за 22 ноември

Това е моментът, който чакахте, Близнаци. Сатурн ще позиционира директно в Риби в четвъртък, 27 ноември, за последен път от този цикъл. Енергията на Рибите управлява вашия успех и професионално признание. Тъй като Сатурн се движи през този воден знак от 2023 г. насам, трябваше да се отнасяте сериозно към определянето на вашата цел и вида работа, която искате да вършите. Макар че това може да ви се е струвало като време на само работа и никакви награди, това е на път да се промени.

Сатурн ще остане директен в Риби до 13 февруари 2026 г., помагайки ви най-накрая да постигнете целите, към които сте работили през последните няколко години. Стига да не се отказвате и да сте наясно с научените уроци през този период, можете да сте сигурни, че успехът ви е гарантиран.

Рак: събота, 29 ноември

Още: Зодии-герои в края на ноември 2025 г.

Следвайте това, което резонира с душата ви , Раци. Трябва да сте сигурни, че почитате вътрешното си аз, тъй като Меркурий ще се позиционира директно в Скорпион в събота, 29 ноември. Докато енергията на Скорпиона може да донесе ползи за романтичния ви живот, тя също така увеличава вашата креативност и ви помага да живеете живот, който обичате.

Аспект на деня и фаза на Луната на 22 ноември 2025 г. Действайте умно

Тъй като Меркурий е в директно положение в този воден знак, бъдете готови за внезапни и дълбоки пробиви. Това е шанс най-накрая да разберете какво трябва да правите или какво трябва да се промени, за да се чувствате истински щастливи в живота си. Не губете време в съмнения, а си позволете да се доверите, че знаете кое е най-доброто за вас.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg