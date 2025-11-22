Таро хороскоп за 23 ноември

Научете какво ви очаква тази неделя, 23 ноември 2025, според зодията.

Карта Таро за Овен: Деветка чаши

Овен, какво искаш? Днес е твоят ден да си пожелаеш нещо и не се притеснявай колко нелепо ти се струва или колко трудно би било да се сбъдне.

Манифестирането, когато имате картата таро „Девет чаши“, вече е във вашето бъдеще. Самата карта означава „изпълнение на желание“.

Вашата задача днес е да искате и да вярвате. Направете вашите молби известни на вселената. Поканете великия космос да влезе в живота ви и да направи това, за което е предназначен. Да ви помогне да привлечете живота си и да създадете бъдещето, което желаете.

Карта Таро за Телец: Кралица на чашите, обърната

Телец, обърнете се към слона в стаята. Дамата на купите, обърната, е свързана с дисбаланс и несигурност какво да правите по-нататък. Може да е трудно да си го признаете, но има ли област от живота ви, в която ви липсва увереност? Това може да се случи дори когато имате всичко под контрол.

Проверете се. Силните емоционални реакции са показателни. Чувствате ли се несигурни или разочаровани? Какво ви кара да се отдръпнете или да се държите нетипично за вас? Тези симптоми показват проблем, който трябва да бъде решен. Не го пренебрегвайте.

Карта Таро за Близнаци: Пет жезли, обърната

Близнаци, добри новини. Проблем, вероятно свързан с несъгласие между теб и специален човек, скоро ще бъде разрешен. Някои кавги не си струва да продължават, но емоциите пречат и виждаш само червено. Изричат ​​се груби думи и следващото нещо, което осъзнаваш, е, че вече не си говориш.

Отзад има само гняв и разочарование. Днес се съсредоточете върху доброто. Опитайте се да видите как човешката природа може да бъде хаотична, но не чак толкова, че да разруши истинското приятелство и любов.

Хората могат да се променят и да се извиняват. Изчистете началото и продължете напред.

Карта Таро за Рак: Четворка жезли

Рак, вие сте емоционална сила и искате и имате нужда от стабилност. Правите всичко възможно, за да контролирате емоциите си. Четворката на жезлите ви разкрива като човек, който обработва чувствата си чрез разговори, водене на дневник, терапия и медитация.

Не седиш пасивно и не чакаш някой друг да свърши тежката работа. Правиш го, защото знаеш, че е правилното нещо. Днес светлината свети в края на един тъмен тунел. Виждаш резултатите от усилията си и това е хубаво.

Карта Таро за Лъв: Дяволът

Лъв, обичаш да изглеждаш добре и понякога тази склонност да бъдеш най-добрият може да те отведе по пътя на материалистичните желания. Картата таро „Дявол“ е предупреждение да не искаш повече от това, което имаш.

Не че желанието за покачване на ниво е лошо нещо; то не бива да поглъща всяка ваша мисъл. Трябва да имате умерен подход към живота. Наслаждавайте се на това, което имате, и не се борете до степен на нещастие, за да получите повече.

Карта Таро за Дева: Глупакът

Дева, рядко бързаш с каквото и да било. А картата таро „Глупак“ е предупреждение да избягваш импулсивността; въпреки това, има вероятност така или иначе да бъдеш. Животът е свързан с рискове, а ти рядко ги поемаш. Може би е умен ход.

Днес е посветено на прегръщането на приключенията. Може да има много предупреждения, отправени от приятели и семейство, и ако сте склонни да ги игнорирате, това е ваш избор.

Карта Таро за Везни: Тройка мечове, обърната

Везни, изцелението е трудно и може да ви остави с усещането, че светът е леко извън равновесие.

Трите меча, обърнати, често се появяват, след като човек е бил емоционално наранен от предателство от приятел, любовник или някой, когото е харесвал.

Опитайте се да не го приемате всичко навътре. Днес осъзнайте, че болката, причинена от друг, не е отражение на вашата ценност или на това кой сте, а по-скоро е въпрос на това кой е този човек.

Таро карта за Скорпион: Паж с пентакли

Скорпион, страницата на пентаклите е свързана с амбицията. Вие сте много мотивирани да се отличавате в живота си. Искате да се усъвършенствате, но също така осъзнавате, че имате още много да научите.

Трябва да тренираш ума си да автоматизира наученото и да го прилага на практика. Понякога ще се случва бавно, а друг път бързо. Но каквото и да правиш, Скорпионе, не се отказвай.

Карта Таро за Стрелец: Десетка мечове

Стрелец, приключваш една глава и започваш нова. Десетката мечове показва тъга за случилото се наскоро. Може би изпитваш чувство на провал или разкаяние за това как се е развила ситуацията. Може би ти се искаше нещата да са се развили по-добре.

Днес можете да гледате напред, знаейки, че бъдещето ви е толкова светло, колкото ви е необходимо. Не можете да пренапишете миналото, но можете да изберете следващото пътуване, като вземете днешните уроци и ги използвате мъдро.

Карта Таро за Козирог: Тройка от пентакли, обърната

Пригответе се, Козирог. Възможно е да се задава проблем, свързан с работата. Трите пентакли, обърнати, са знак за неуспех в съвместните усилия и може да не знаете как да съберете колегите си или да накарате хората да бъдат на една и съща вълна

Днес се запитайте какво ще се случи, ако не се опитате да постигнете това, което сте планирали. Ами ако позволите на драмата да отшуми и да се разреши от само себе си? Може. Единственият начин да разберете е, ако оставите нещата да си отидат и наблюдаате

Карта Таро за Водолей: Светът, обърната

Водолей, бъдете търпеливи. Не всички победи идват, когато искате, а светът, обърнат наопаки, е свързан със забавяния, така че може да се наложи да изчакате нещо, за което сте работили.

Ако вложите време в даден проект, може да не чуете обратната връзка много по-късно. Може да се наложи да направите компромис с времето, но не забравяйте... късно е по-добре от никога.

Карта Таро за Риби: Смърт

Риби, ти си толкова запозната с крайностите, тъй като твоята зодия управлява скритите неща, а това включва и смъртта - най-голямата неизвестност.

Картата Смърт показва, че сте в момент от живота си, където една глава се затваря, а друга ще запълни празнината, която е оставила след себе си. На път сте да се впуснете в приключение. Ще бъде много забавно.