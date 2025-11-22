Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 24 до 31 ноември 2025

Три зодиакални знака ще изпитат късмет и късмет през цялата седмица от 24 до 30 ноември 2025 г. Предстоящата седмица е посветена на предаването, тъй като Сатурн ще се позиционира директно в Риби в четвъртък, 27 ноември, точно преди Меркурий да се позиционира директно в събота, 29 ноември.

Ретроградните периоди имат свойството да създават объркване и божествени изпитания. Това е процесът на оставяне настрана на вашите планове и его и приемане на посоката, в която сте водени. Поемете дълбоко въздух и се предайте на божествения план за вашия живот. Това не означава, че нямате свободна воля, а по-скоро, че използвате тази воля, за да се предадете на това, което е предназначено за вас . Този процес включва разтваряне на вашето его и освобождаване от визията, която сте имали за това как ще протече животът ви.

Тихо си воден да изложиш плановете си и идеята, че само ти знаеш най-добре, за да можеш да усетиш божественото дело на вселената в живота си. Да се ​​откажеш не означава да се откажеш, а най-накрая да си позволиш да се движиш към това, което винаги е било предназначено за теб.

За да получите щастливите възможности и преживявания, предопределени за вас тази седмица, трябва да се отдадете и да се доверите, че посоката, в която сте се запътили, е далеч по-добра от всички планове, които бихте могли да направите. Доверете се на Вселената да ви прегърне през това време и бъдете готови да се възползвате от всяка възможност, която ви се изпречи на пътя.

1. Рак

Раци, настрой се накъде си воден. Тъй като Сатурн е директно в Риби, управителят на късмета ти, в четвъртък, 27 ноември, трябва да започнеш да обръщаш внимание на божествените подтици от Вселената.

Сатурн е в Риби от 2023 г., помагайки за ново начало. В много отношения това подравняване напълно промени живота ви. И все пак, този процес беше бавен и вие бяхте подложени на изпитание дали ще се откажете или не. Въпреки неуспехите или това, което се усещаше като застой, вие упорствахте. Сега навлизате в една от най-щастливите и изобилни фази, които сте преживели през последните години.

Сатурн ще остане в Риби до 13 февруари 2026 г. Това ще бъде невероятно активен период за вас, Раци. Голяма част от това, за което сте полагали основите през последните години, най-накрая ще се превърне в плод. Животът ще се промени, късметът ще дойде и изобилието е гарантирано.

2. Риби

Приемете наученото, Риби. От 18 ноември Меркурий е ретрограден в Скорпион. През това време не е било предназначено да продължите напред или да правите нови планове. Вместо това, това е послужило като период за проверка с висшето ви аз.

Бяхте помолени да размислите върху посоката, в която се движите, и дали почитате душата си или все още се опитвате да прокарате определен дневен ред. Най-вече тази фаза беше такава, че изградихте божественото си доверие във вселената. Ситуациите може да не се развиват по начина, по който сте очаквали, но винаги имате избор дали да водите със страх или с доверие.

Тъй като Меркурий е директно в Скорпион в събота, 29 ноември, вие сте насочени да вземете наученото и да начертаете нов курс за живота си. Меркурий ще остане директно в Скорпион до 11 декември, така че това е моментът да се съсредоточите върху това, което искате да започнете или да осъществите. Просто се уверете, че приемате наученото и позволявате на висшия си Аз да ви води с доверие, а не със страх. Всичко се развива и ще продължи да се развива във ваша полза и ще бъде по-добре, отколкото някога сте си представяли.

3. Овен

Вселената винаги е била на ваша страна, скъпи Овни. В неделя, 30 ноември, Венера ще премине в Стрелец. Тази енергична вълна ще бъде в сила до 24 декември, подготвяйки ви за щастлив край на 2025 г.

Венера е планетата на любовта, богатството и изобилието. В Стрелец тя ви помага да изковате нови начала, докато прегръщате темите на Венера. Независимо дали сте мечтали да прекарате празниците с някой специален или да започнете вълнуващ нов проект, най-накрая ще можете да изпитате всичко, за което сте мечтали. Венера в Стрелец представлява божествено щастлив период. Макар че това ще ви помогне да привлечете нови финансови възможности, става въпрос и за това да се възползвате от възможности, които ще ви помогнат да обичате живота си.