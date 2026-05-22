Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 25-31 май 2026

В най-щастливия ден за вашата зодия тази седмица, от 25 до 31 май 2026 г., отделете малко време и усетете енергиите около вас. Вместо да виждате само това, което бихте искали да постигнете или промените, практикувайте благодарност и се съсредоточете върху всичко, което имате

Още: Чудно късметче за всяка зодия за 22 май 2026

Синята Луна в Стрелец изгрява в неделя, 31 май. Това е рядко и магическо астрологично събитие, когато две пълнолуния се случват в един и същи месец. Тази лунна енергия ви влияе през цялата седмица, водеща до трогателна и монументална трансформация.

За да разберете по-добре какво може да изплува на повърхността в този момент, погледнете назад към това, което се е случвало в живота ви около 21 май 2016 г., когато е настъпила последната Синя Луна в Стрелец. Разбира се, вселената може все още да ви изненадва. След като демонстрирате своята благодарност за това, което вече имате, наистина няма ограничение за това, което още можете да получите.

Още: В петък: Ще валят пари за Дева, Козирог + още 2 зодии

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: събота, 30 май

Скъпи Овни, предстои пробив във вашето изцеление. В събота, 30 май, Хирон във вашия знак се подравнява с Луната в Скорпион, създавайки мощна възможност за вас да осъзнаете своята стойност .

Позволено ти е да бъдеш повлиян от това, през което преминаваш, и все още да носиш раните от миналото си. Но ти си и безмерно силен. Можеш да се излекуваш и да продължиш напред към това, което е предопределено за теб. На хоризонта се задава блестящо ново начало.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: вторник, 26 май

Още: На 22 май: Числото 22 пробужда душата на 4 зодии за двойно повече любов

Навлизаш в ера на богатство, скъпи Телец. Слънцето в Близнаци се подравнява с Плутон във Водолей във вторник, 26 май. Това е мощна възможност както за кариерата ти, така и за финансовите ти цели, макар че може да донесе момент, в който трябва да решиш дали да продължиш напред или да останеш там, където си.

Плутон във Водолей ви вдъхновява да промените кариерата си и да не се фокусирате единствено върху финансите, за което, разбира се, Вселената ще ви възнагради. Продължавайте да следвате това, което чувствате като своя цел. Не се изненадвайте, ако се появи и нова финансова възможност.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: четвъртък, 28 май

Вие задавате тона на живота, който призовавате, Близнаци. Астероидът Церера се премества във вашия зодиакален знак в четвъртък, 28 май. Церера управлява темите за грижа и общност. В Близнаци това означава, че трябва да се уверите, че си осигурявате грижите, от които се нуждаете. Едва тогава можете да започнете да подобрявате други взаимоотношения и ситуации.

Още: Тези зодии ще срещнат своите сродни души през юни 2026 г.

Винаги се опитваш да бъдеш до тези в живота си, но също така трябва да се увериш, че правиш това и за себе си. Позволи си да забавиш темпото и да се съсредоточиш върху основните си нужди. Не забравяй, че ти задаваш тона на живота, който призоваваш.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: вторник, 26 май

Раци, винаги имате дълбока интуиция; обаче не винаги се доверявате на този вътрешен глас. Тази седмица не се оставяйте да бъдете повлияни от съмненията в себе си или само от това, което изглежда възможно. Вместо това, уважавайте интуицията си .

Отделете време, за да се свържете с духа във вторник, 26 май, тъй като Северният възел в Риби се подравнява със Слънцето в Близнаци. Вие сте насочени към ново начинание или възможност през следващите дни, но това е нещо, на което трябва божествено да се доверите. Не позволявайте на логиката да ви спре да се приведете в съответствие със съдбата си.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg