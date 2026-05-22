Actualno.com пита, Международната федерация по гимнастика мълчи: Защо Кабаева и Русия получиха индулгенция?

На 18 май 2026 г. Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (FIG) излезе с официално съобщение, че премахва всички санкции по отношение на гимнастиците на Русия. Решението е представено в две изречения: "Изпълнителният комитет реши да премахне всички ограничения, приложими за руски и беларуски спортисти от февруари 2022 г., с незабавен ефект. Следователно правилата Ad-Hoc на FIG вече не са в сила." Четири години по-рано, когато въпросните ограничения бяха въведени, съобщението съдържаше и мотивите за взетото решение.

Март 2022

Броени дни след нахлуването на Русия в Украйна, а именно на 4 март 2022 г. Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (FIG) публикува на сайта на организацията следното съобщение: "Предвид масовата ескалация на руската военна инвазия в Украйна, Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика проведе днес извънредно заседание, за да обсъди необходимостта от приемане на допълнителни извънредни мерки срещу Русия и Беларус, след обявените на 26 февруари. Изпълнителният комитет взе предвид последните препоръки на Международния олимпийски комитет (МОК), позицията на Комисията на спортистите на FIG и дълбоките опасения и позиции, изразени от много национални федерации по гимнастика, и реши, че:

Руските и беларуските спортисти и длъжностни лица, включително съдиите, нямат право да участват в състезания на FIG или санкционирани от FIG състезания от 7 март 2022 г. до второ нареждане.

FIG би искала да подчертае, че тези изключителни и извънредни мерки са решени и издадени с оглед на гореспоменатите извънредни обстоятелства. Те представляват превантивни мерки, насочени към запазване на целостта на гимнастиката, безопасността и почтеността на членовете и всички спортисти и участници, както и към борба срещу всички форми на насилие и спортна несправедливост.

Руските и беларуските граждани, които са членове на Изпълнителния комитет на FIG или на техническите комитети на FIG, не са засегнати от тази мярка, когато действат в качеството си на органи на FIG.

Изпълнителният комитет ще продължи да следи отблизо ситуацията и може допълнително да адаптира тези изключителни мерки в съответствие с бъдещите развития."

Въпросите

В деня на обявяването на сегашното решение Actualno.com изпрати въпроси до ръководството на Международната федерация по гимнастика. Попитахме федерацията дали е наясно, че по време на Европейската купа в Баку вместо състезателки от националния отбор на Русия са участвали гимнастички от клуб "Небесна грация" на Алина Кабаева. Попитахме още дали Федерацията е запозната със санкциите наложени на г-жа Кабаева от редица държави и как ръкодството се отнася към този факт, а също дали гимнастичките от клуба отговарят на критериите, огласени от FIG за допускане в състезания. Зададохме и главния въпрос - какви са мотивите за отпадането на всички ограничения за руските състезатели? До момента не сме получили отговор, затова се обърнахме към Комисията по етика в гимнастиката. От там отговориха следното:

"Комисията по етика е независим орган, създаден, за да гарантира, че нарушенията на правилата на FIG се разглеждат безпристрастно.

Следователно, моля, обърнете внимание, че Комисията не е участвала в съответния процес на вземане на решения. Тези решения са от изключителната компетентност на Изпълнителния комитет на FIG и са взети от него.

Тъй като Комисията не е участвала и няма правомощия по тези решения, не можем да коментираме въпроса.

Благодарим Ви за разбирането."

Към днешна дата - 22 май 2026 г. списъкът с руските атлети, които получават разрешение да участват в международни турнири е свален от сайта на Международната федерация по гимнастика.

Надменността е второто им име

С настъпването на времето, в което започна да става ясно, че по един или друг начин руските гимнастички ще се върнат на международната арена се завърна и споменът за моментите на надменно поведение на щаба на руската федерация. През август 2025 г. в интервю за Азиза Раупова руската треньорка Вера Шаталина си позволи да коментира физическите дадености на българските състезателки по художествена гимнастика. Тогава тя каза: "Русия, Украйна и Беларус даваха тази красота... При българките винаги проблеми, погледнете националния на отбор на България... там, където идват от бившия СССР, там децата са красиви."

В едно от първите излизания на международната арена, на 30 март 2026 г. руската гимнастичка София Илтерякова си позволи да обърне гръб на украинското знаме, което се издигна в чест на победителката на Световната купа по художествена гимнастика, която се проведе в София.

Нещо нечувано се случи и на Европейската купа в Баку, която се проведе в началото на месеца. Тогава битката между отбори в ансамбъла беше спечелена от ансамбъла на България. На второ място остана състава на Израел, а на трето място отборът на независимите атлети от Русия. Веднага след състезанието до президента на техническия комитет към Европейската федерация по гимнастика Елисо Бедошвили беше изпратено писмо от представител на руската федерация с искане да бъдат преразгледани оценките на ансамбъла на България и Израел, които според руснаците са получили необосновано високи оценки за изпълнението си.

Едва ли друга чуждестранна федерация си е позволявала подобна постъпка, свързана с оспорването на съдийските оценки. Това не се случи дори и по време на Олимпиадата в Токио, когато България спечели титлата при ансамблите (Русия остана на второ място), а в индивидуалната надпревара титлата спечели състезателката на Израел Линой Ашрам, изпреварвайки руската гимнастичка Дина Аверина.

Корупция въпреки санкциите

Влиянието на Русия в художествената гимнастика не е тайна за никой почитател на спорта през годините. С въвеждането на санкции на руските спортисти много фенове си отдъхнаха - сега вече ще има истински състезания, реален двубой и безпристрастно съдийство, без задължителния абонамент за медалите на гимнастичките на Русия. Да, ама не. Голяма част от рускините, осъзнали, че заради агресивните военни действия на ръководството на страната едва ли ще имат възможност да стигнат до международни състезания, предприеха хитрата стъпка да се състезават под чужд флаг за друга страна. Такъв е случаят с руската гимнастичка Вера Туголукова, която представя Кипър.

Реално Вера тренира в Русия. Заради некоректно съдийство Туголукова лиши от участие в Олимпиадата в Париж 2024 г. полската гимнастичка Лиляна Левинска. Полската федерация по художествена гимнастика повдигна обвинения срещу съдийката Трикомити, която беше обвинена през юли - три дни преди церемонията по откриването на Олимпийските игри. Тя беше временно отстранена от длъжност и отстранена от олимпийска служба. Случаят обаче не попречи на 15-годишната Туголукова да се състезава в Париж. Срещу Трикомити беше заведено дисциплинарно дело за предполагаемо нарушение на етичния кодекс на Международната федерация по гимнастика и състезателната клетва на съдиите. Тя изисква "пълна безпристрастност, зачитане и спазване на правилата, които ги уреждат, в истинския дух на спортсменството". На Трикомити беше забранено да съдийства в продължение на четири години, но не и да упражнява треньорска дейност. Европейската гимнастика, където Трикомити е член на изпълнителния комитет, беше осъдена да плати 8000 евро (8300 долара) за разходите по разследването.

В крайна сметка Туголукова участва в Олимпиадата вместо Левинска и зае 16 място в крайното класиране. Заслужаваше ли си? Мислехме, че случилото се е послужило за урок и поука, но не. По време на Европейската купа в Баку Туголукова загуби в една от битките от украинската гимнастичка Таисия Онофрийчук. Вместо да поздрави съперничката си, Туголукова подмина Онофрийчук с физиономия на досада. Познато ли Ви е?

Клубът на Кабаева

"Мразя Кабаева": През последните месеци в руската художествена гимнастика се разрази бунт срещу сочената за любовница на Владимир Путин. На 28 април Руската федерация по гимнастика (РФГ) обяви състава на отбора за Европейското първенство, което ще се проведе във Варна, България, в края на май. Това е един от първите големи международни турнири през последните години, в който участват руски спортисти, макар и под неутрален флаг. Обявяването на състава на отбора предизвика вълна от критики от гимнастическата общност. Оказва се, че националният отбор е доминиран от спортисти, представляващи школата на Алина Кабаева, (уж) тайната любовница на Владимир Путин и майка на двамата му синове. Запознати с гимнастиката смятат, че това разпределение на местата в отбора не отразява действителния калибър на гимнастичките и техните скорошни представяния, пише руският опозиционен информационен проект "Агенство".

Основните битки се разиграха в Telegram чата Rgchatik, който се представя като "най-големия чат за художествена гимнастика" (с 8700 членове). Разговор между "Агентство" и една от участничките в чата, майка на висококвалифицирана руска гимнастичка, разкри, че Rgchatik обединява експерти по художествена гимнастика, самите гимнастички, техните родители, треньори, скаути и журналисти, които отразяват спорта.

От 28 април, когато съставът на националния отбор беше публикуван на уебсайта на руската федерация по художествена гимнастика, в чата са написани стотици съобщения, критикуващи Кабаева и нейния подход към формирането на националния отбор. Повечето от тях са емоционални забележки, обвиняващи бившата гимнастичка в непотизъм и експлоатация на административен ресурс:

"Толкова е очевидно и евтино как AM (Алина Маратовна Кабаева) успява да направи всичко това. Всеки път, когато се опита, съм шокирана.“

„Мразя дама номер едно.“

„Ма*ната му, мразя Кабаева.“

„Не мисля, че Кабаева ще се осъзнае, това е семеен бизнес.“

„О, Боже мой, само художествената гимнастика е виждала такъв хаос.“

На 28 април чатът бе залят от съобщения, критикуващи руската "първа дама". Само няколко потребители се опитаха да защитят известната гимнастичка.

Някои потребители се опитаха да канализират критиките конструктивно: те се опитват да организират кампания за промяна на състава на националния отбор, докато регламентът на Европейското първенство го позволява. По-конкретно, в чата се появи следният апел:

„Приятели, молим всички ви да обърнете внимание на състава на Федерацията по художествена гимнастика (ФХГ), която ще представлява отбора на предстоящото Европейско първенство по художествена гимнастика. В груповите упражнения ФХГ подаде отбора "Небесна грация" вместо руския национален отбор. "Небесна грация" се представи по-зле на етапите от Световната купа в Ташкент и Баку, където спечели сребро и бронз, за ​​разлика от руския национален отбор, който спечели етапа от Световната купа в България и получи по-високи оценки... Когато ФХГ публикува информация за състава за Европейското първенство, феновете реагираха много остро на това абсурдно решение и настояват ФХГ да предостави обяснение на принципите, използвани за формиране на състава за Европейското първенство".

Други потребители обаче веднага се съмняват, че решението може да бъде отменено, предвид неофициалния статут на Кабаева. Критиците ѝ също припомнят, че на последното руско първенство ученици от училището на Кабаева са спечелили, отчасти поради "несправедливо съдийство" (две от трите места на подиума отидоха при състезателки на "Небесна грация").

Кабаева, която прекрати спортната си кариера в средата на 2000-те, се завърна в професионалния спорт през есента на 2022 г., създавайки асоциацията "Небесна грация". Новата структура получи безпрецедентни правомощия, несравними с никое друго спортно училище в Русия, припомня руската служба на BBC. По време на Игрите на БРИКС през 2024 г. в Казан, спортисти от школата на Кабаева се състезаваха отделно заедно с националните отбори. Именно там избухна публичен конфликт между Кабаева и бившата ѝ треньорка Ирина Винер заради резултатите. През февруари 2025 г. Винер подаде оставка като старши треньор на националния отбор.

Жената до Путин?

Кабаева е една от най-известните руски спортистки, олимпийска шампионка по художествена гимнастика и многократна световна шампионка. През последните години обаче независимите медии се фокусират повече върху нея не заради спортните ѝ постижения, а заради предполагаемите ѝ връзки с Владимир Путин. През 2001 г. Алина Кабаева и Ирина Чащина са заловени с фуроземид, в резултат на което и двете са дисквалифицирани за две години. Гимнастичките бяха лишени от всички награди от Игрите на добра воля и Световното първенство през 2001 г.

Кабаева е член на Висшия съвет на партия "Единна Русия" (2001 – 2005). Член на Обществената камара на Руската федерация (2005 – 2007). Депутат от Федералното събрание на Руската федерация, от 5-то (2007 – 2011) и 6-то събрание (от 4 декември 2011 г. до 15 септември 2014). Наградена е с орден „Дружба“ (2001 г.), „За заслуги към отечеството“ IV степен (2005 г.) и орден на честта на Южна Осетия (2015 г.), както и почетна грамота на президента на Руската федерация (2013).

Много руски и чуждестранни издания посочват Кабаева като майка на най-малките деца на руския президент. Например, през 2022 г. Wall Street Journal съобщи това, позовавайки се на неназовани американски служители. Центърът „Досие“ (регистриран като „чуждестранен агент“ в Русия) в разследване, публикувано през есента на 2024 г., твърди, че Кабаева и Путин имат двама синове.

През 2022 г. САЩ, Великобритания и ЕС наложиха санкции срещу Кабаева. Американските власти посочиха „близките отношения“ на гимнастичката с Владимир Путин. В решението на британското външно министерство се посочва и „близка лична връзка“ между Кабаева и президента.

Путин никога не е признавал връзката си с Кабаева. През 2008 г., коментирайки слуховете за предстояща сватба с гимнастичка, той каза, че „винаги е имал лошо отношение към онези, които с някакъв грипозен нос и еротичните си фантазии се намесват в живота на други хора“.

Заключение

Санкциите към състезателите, представящи Русия погубиха не една и две спортни кариери. Деца, трениращи от ранна възраст със своите мечти, положени усилия, преживени лишения, травми и надежди. Смятате, че е прекалено жестоко към тях? Попитайте тези, които никога няма да излязат из под земята на Украйна.

