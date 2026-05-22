Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 25 до 31 май 2026

Три зодиакални знака ще преживеят наистина добър късмет през седмицата от 25 до 31 май 2026 г. Промяната витае във въздуха през следващите дни и може да ви донесе изненада, която ще ви донесе в живота.

3 зодии привличат финансов успех през новата седмица (25 - 31 май 2026)

В понеделник, 25 май, Слънцето в Близнаци се подравнява с Плутон във Водолей, помагайки ви да видите възможностите, които ви заобикалят. Това е време да почетете вътрешната си истина и да следвате това, което се чувства автентично . Обърнете се към сърцето си, когато астероидът Церера се премести в Близнаци в четвъртък, 28 май. Съсредоточете се върху това, което е приятно за душата ви и не се страхувайте да вярвате в чудеса.

С изгряването на Синята Луна в Стрелец в неделя, 31 май, позволете си да се предадете на вселената. Това е второто пълнолуние през май и неговата рядкост помага да донесете трансформацията, от която се нуждаете, за да привлечете голям късмет и да намерите мир в сърцето си.

Още: В петък: Ще валят пари за Дева, Козирог + още 2 зодии

Близнаци

Почитайте мечтите си, Близнаци. В понеделник, 25 май, Слънцето във вашия знак прави тригон с Плутон във Водолей, канейки ви да предприемете действия. В момента сте изпълнени с енергия и мотивация. Изведнъж всички причини, поради които сте се въздържали, вече нямат значение. Това, което е предназначено за вас, става все по-трудно да се избегне. Въпреки че всяка мечта е свързана с риск, не забравяйте, че вселената ви напътства точно сега, за да поемете риск и да следвате мечтите си.

Утре Телец, Водолей + още 2 зодии ще берат срам на килограм

Тази седмица всичко, което избирате за себе си и живота си, носи по-голямо значение. Но това също означава, че вече не можете да останете там, където сте. Не е нужно да се сдържате или да се разубеждавате да не предприемате действия. Вместо това, това е моментът да видите, че мечтите ви са божествено дадени и да ги следвате с всичко, което имате. Промяната е гарантирана точно сега и тя носи по-голям късмет и изобилие в живота ви.

Везни

Още: На 22 май: Числото 22 пробужда душата на 4 зодии за двойно повече любов

Подхранвайте най-съкровените си желания, Везни. Не е нужно да възприемате пресметливо мислене, когато става въпрос за това, което искате да постигнете в живота си. Вместо това, важното е да оставите грижовната и подхранваща страна да ви води. Приемете позитивните връзки и подкрепа от другите. Облегнете се на това, което можете да научите чрез взаимоотношенията, романтични и други. Вие сте в период на драматична трансформация, но трябва да започнете да приемате важността на връзките в живота си.

Царството на Близнаци идва - Ето какво носи то на всяка зодия

Астероидът Церера навлиза в Близнаци в четвъртък, 28 май, където остава до 12 август. В този въздушен знак Церера носи късмет и нови възможности, но също така носи и подхранваща енергия. Не е нужно да се изтощавате или да жертвате начина, по който искате да постигнете велики неща. Съсредоточете се върху грижата за себе си и за околните, за да разширите живота си по начините, по които сте предназначени.

4 зодии, чиито връзки "ще изживеят Ренесанс" между 22 и 31 май 2026

Овен

Това е моментът, който чакахте, Овни. Синята Луна в Стрелец изгрява в неделя, 31 май. Това е второто пълнолуние през месец май, като първото е в Скорпион. Сега сте във фаза на растеж и нови начала. Не се страхувайте да култивирате по-голям успех и късмет през този период. Независимо дали пътувате или се потапяте по-дълбоко в духовността, това е началото на рядък прозорец от възможности.

Още: Тези зодии ще срещнат своите сродни души през юни 2026 г.

Синята Луна в Стрелец връща теми от Новолунието в същия знак на 19 декември 2025 г. Помислете какво се е случвало във вас и живота ви през това време, тъй като една мечта или цел може най-накрая да е готова за осъществяване. Стрелец ви призовава да напуснете зоната си на комфорт, както за приключения, така и за да разберете божествената си цел в този живот. Разбира се, това изисква промяна, някои от които може да са неприятни, но от другата страна на това е късметът и удовлетворението, които винаги сте желали.