"Не се бъркам": Радев отговори за охраната на Борисов (ВИДЕО)

"Аз не се бъркам по никакъв начин в работата на тази комисия, те оценяват всички факати и обстоятелства като сигнали и заплахи. Доколкото знам тя е разгледала всички сигнали до момента и е преценила, че те не са основателни", заяви премиерът Румен Радев във връзка с решението на специалната комисия за свалянето на охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Припомняме, че по-рано лидерът на ГЕРБ заяви, че се чувства притеснен, но оставя на съвестта на всички въпроса. Той сподели още, че е имал предупреждения от "Хизбула" и ГРУ.

Правилника на парламента

Радев коментира и упреците на опозицията, че правилника ограничава техния глас. "Не споделям тези притеснения, но все пак народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание", добави още Радев.

Предоговарянето на договора с "Боташ"

От думите на Радев стана ясно, че предоговарянето на договора с "Боташ" е поискано от турската страна. "Нека се върнат нашите представители и тогава ще имаме повече информация", каза още министър-председателят.

Сделката с турската компания беше сключена през 2023 г. от служебното правителство на Гълъб Донев, излъчено от тогавашния президент Румен Радев.

Договорът не е изгоден за България, тъй като до 2036 България дължи около половин милион евро на ден за запазен капацитет за пренос на втечнен газ, називисимо дали го ползва или не.

Много ясно заявих - ние ще извършим детайлен анализ преди да предприемем, каквито и да било мерки. Не може и няма да иома механрични съкращения в държавната администрация, защото тя е тази, която обслужва интереса на гражданите и бизнеса. За