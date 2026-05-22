"Лига Европа, здравей": ЦСКА официално обяви завръщането си в Европа и разкри кога научава първия съперник

22 май 2026, 12:46 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
Развоят на събитията в двубоя между ЦСКА и Локомотив Пловдив гарантира на “червените” участие в квалификационния кръг на Лига Европа. С вдигането на Купата на България “армейците” извоюваха своето завръщане в евротурнирите, след като не успяха да се класират през изминалите два сезона.

ЦСКА се завръща в Европа след спечелването на Купата на България и две години извън турнирите

Срещите от първия квалификационен кръг в Лига Европа ще се играят между 9 и 16 юли, а според официалния сайт на “червените” се очаква те да разберат своя съперник на 16 юни. Междувременно ръководството на ЦСКА обяви завръщането на столичния клуб на голямата сцена в Европа. 

ЦСКА - Лига Европа

"Лига Европа, здравей! Най-успешният български клуб на международната сцена се завръща в евротурнирите! След спечелването на Купата на България, през новия сезон ЦСКА ще защитава честта на родината в Лига Европа, като тимът ни ще стартира от 1 квалификационен кръг. Мачовете ще се играят на 9 и 16 юли, а съперникът ни ще стане известен след тегленето на жребия в периода 16-17 юни", пише на сайта на ЦСКА.

Жанина Колева Редактор
