Гренландци на протест срещу Тръмп пред новото консулство, докато САЩ говорят за "заплаха" от Куба (ВИДЕО)

Стотици жители на Гренландия се събраха в петък, 22 май, пред новото американско консулство в столицата Нуук, за да протестират срещу амбициите на Доналд Тръмп за по-голямо влияние върху острова, който е е полуавтономна част от Дания. Протестът бе кулминацията на седмица, през която специалният пратеник на американския президент в Гренландия Джеф Ландри посети за първи път територията между Северния ледовит и Атлантическия океан.

"Вече казахме на Тръмп, че Гренландия не е за продан"

„Нашето правителство вече каза на Доналд Тръмп и неговата администрация, че Гренландия не е за продан“, заяви Акалукулук Фонтейн, който е организатор на протеста.

Откриването на новото консулство и посещението на Ландри се случват на фона на усилията за облекчаване на дипломатическото напрежение след исканията на Тръмп да поеме контрол над острова поради съображения за националната сигурност.

Тълпата от няколкостотин души премина през центъра на града, скандирайки „Гренландия е за гренландците“, преди да застане в мълчание с гръб към консулството. „Нашето послание е към американския народ и към останалата част от света, че в един демократичен свят „не“ означава „не“", заяви 37-годишният Фонтейн пред BBC.

Спорната визита на Джеф Ландри

Ландри, близък съюзник на Тръмп и губернатор на Луизиана, предизвика полемика, като пристигна без официална покана, докато продължават преговорите с висок залог за разрешаване на дипломатическата криза. Според информация на BBC той е отлетял обратно за САЩ в сряда вечерта и трябваше да се срещне с президента на Щатите в четвъртък.

Премествайки се от дървена къщичка в много по-голяма и висока сграда, новото консулство с площ от 3000 кв. м заема видно място в центъра на Нуук. Наречено от местните жители „Тръмп Тауърс“, то бележи значително подобрение в деликатен момент за отношенията между САЩ и Гренландия. Вътре американският химн беше изпълнен от музикант на укулеле, за да отбележи откриването на дипломатическата мисия. Паметна плоча бе открита от американския посланик в Дания Кенет Хауъри, който заяви, че очаква с нетърпение по-тясно сътрудничество с Гренландия.

Политиците от Гренландия бяха в голямата си част отсъстващи. Министър-председателят Йенс-Фредерик Нилсен отказа да присъства и нито един министър от кабинета му не беше там.

По време на тридневното си пътуване Ландри се срещна с Нилсен, с министри и с група бизнес лидери. В интервю за местен вестник американският пратеник подхрани мечтите на територията за независимост. „Мисля, че Гренландия би могла да има също толкова добра, ако не и по-добра икономика като независима държава“, заяви той. На въпрос дали президентът ще зачита „червените линии“ на Гренландия по отношение на суверенитета, Ландри отговори: „За нас има само една линия. Тя е червена, бяла и синя (цветовете на американското знаме - бел. ред.)".

Белият дом не сподели никакви подробности за срещата на Тръмп с Ландри, но в изявление пред BBC говорител е казал, че Съединените щати са оптимистични, че са "на прав път" да защитят интересите на националната сигурност на САЩ в Гренландия.

Trump's Greenland Envoy Jeff Landry asked a local boy in Nuuk if he wanted a photo.

The kid said "No."



The kid said "No." pic.twitter.com/738ZXLKEp8 — Clash Report (@clashreport) May 19, 2026

Марко Рубио: Куба е заплаха за САЩ

Междувременно се изостря кризата в дипломатическите отношения на САЩ с Куба, след като Вашингтон повдигна обвинение срещу бившия лидер на комунистическата островна държава Раул Кастро за убийство на американски граждани чрез свалянето на два самолета през 1996 г. Отделно от това Белият дом продължава да засилва натиска върху Куба. САЩ наложиха нови санкции на страната и блокада върху доставките на петрол за карибския остров, което доведе до прекъсвания на тока и недостиг на храна. Тръмп не крие амбициите си да поеме контрол над Хавана.

Куба представлява „заплаха за националната сигурност“ на САЩ, а вероятността за постигане на мирно споразумение „не е голяма“, заяви американският държавен секретар Марко Рубио. Той заяви, че Вашингтон предпочита „дипломатическо решение“, но предупреди, че президентът Доналд Тръмп има правото и задължението да защити страната си от всякаква заплаха. Топ дипломатът на Щатите също така обвини Куба, че е „един от водещите спонсори на тероризма в целия регион“.

Министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес обвини Рубио в „лъжи“ и заяви, че островът никога не е представлявал заплаха за САЩ.

Кубинският дипломат критикува колегата си за опитите му да „подклажда военна агресия“ и обвини правителството на САЩ, че „безмилостно и систематично“ атакува страната му.

