Спорт:

Каква е връзката му със Сотир Цацаров: Правосъдният министър проговори (ВИДЕО)

22 май 2026, 12:44 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Каква е връзката му със Сотир Цацаров: Правосъдният министър проговори (ВИДЕО)

Правосъдният министър Николай Найденов коментира пред медиите в парламента дали има връзки с бившия главен прокурор Сотир Цацаров. "Разбирам притесненията и обвързването ми с г-н Сотир Цацаров, това бяха критики, които се чуха още първия ден. Искам да ви кажа, че във ВСС съм бил подчинен на колективния орган, в който са влизали тримата големи в съдебната власт. Обвързването ми с един или друг от тях е неоснователно", бяха точните думи на правосъдният министър

Той коментира и работата си в антикорупционната комисия по времето, когато Сотир Цацаров й беше председател. "Аз съм заемал административна функция в тази комисия, възоснова на професионаелните ми качества", добави още той.п 

Найденов свързва назначенията си в двете администрации - ВСС и антикорупционната комисия с проведени конкурси, на които се е явил и е показал резултат. 

Назначаването на Теодора Георгиева: Предстои среща с Кьовеши

Министърът на правосъдието коментира и твърденията по повод статия на "Капитал" за задкулисна връзка на третия кабинет на Бойко Борисов с диванчето на Петьо Еврото с цел да бъде предпочетена Теодора Георгиева за европейски прокурор. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"За Теодора Георгиева съм поискал среща с г-жа Кьовеши", обяви правосъдният министър. Той заяви, че след тази среща ще даде информация на медиите, като стана ясно, че ще обсъди и настоящата параметрите на процедурата за избор на нов европейски прокурор.

Стана ясно, че когато Теодора Георгиева е била избирана, настоящият  правосъден министър е бил изпълняващ функциите главен секретар на ВСС и не е имал отношение към този въпрос. 

Във връзка с твърдението на Боко Борисов, че Теодора Георгиева е била бухалка срещу ГЕРБ, той заяви, че не би искал да коментира думите на други лица.  ОЩЕ: Борисов се отрича от джуджета и Снежанки: Заговори за обединение с ДБ за президентския вот (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Сотир Цацаров Николай Найденов Лаура Кьовеши теодора георгиева
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес