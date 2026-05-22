Каква е връзката му със Сотир Цацаров: Правосъдният министър проговори (ВИДЕО)

Правосъдният министър Николай Найденов коментира пред медиите в парламента дали има връзки с бившия главен прокурор Сотир Цацаров. "Разбирам притесненията и обвързването ми с г-н Сотир Цацаров, това бяха критики, които се чуха още първия ден. Искам да ви кажа, че във ВСС съм бил подчинен на колективния орган, в който са влизали тримата големи в съдебната власт. Обвързването ми с един или друг от тях е неоснователно", бяха точните думи на правосъдният министър

Той коментира и работата си в антикорупционната комисия по времето, когато Сотир Цацаров й беше председател. "Аз съм заемал административна функция в тази комисия, възоснова на професионаелните ми качества", добави още той.п

Найденов свързва назначенията си в двете администрации - ВСС и антикорупционната комисия с проведени конкурси, на които се е явил и е показал резултат.

Назначаването на Теодора Георгиева: Предстои среща с Кьовеши

Министърът на правосъдието коментира и твърденията по повод статия на "Капитал" за задкулисна връзка на третия кабинет на Бойко Борисов с диванчето на Петьо Еврото с цел да бъде предпочетена Теодора Георгиева за европейски прокурор.

"За Теодора Георгиева съм поискал среща с г-жа Кьовеши", обяви правосъдният министър. Той заяви, че след тази среща ще даде информация на медиите, като стана ясно, че ще обсъди и настоящата параметрите на процедурата за избор на нов европейски прокурор.

Стана ясно, че когато Теодора Георгиева е била избирана, настоящият правосъден министър е бил изпълняващ функциите главен секретар на ВСС и не е имал отношение към този въпрос.

Във връзка с твърдението на Боко Борисов, че Теодора Георгиева е била бухалка срещу ГЕРБ, той заяви, че не би искал да коментира думите на други лица.