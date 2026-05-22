Станислав Генчев се завръща край тъч линията – ще си пробва късмета в един от бившите си отбори

Станислав Генчев се завръща край тъч линията само няколко седмици, след като напусна Локомотив София. Бившият наставник на Левски ще поеме тима на Ботев Пловдив. Това съобщиха колегите „Мач Телеграф“. Според информациите всичко по договора между двете страни е уточнено, като 45-годишният специалист ще застане начело на „канарчетата“ след края на настоящия сезон. Контрактът на Генчев с „жълто-черните“ ще е до лятото на 2028-ма.

Последният мач на Лъчо Балтанов ще е срещу Локомотив Пловдив

В момента начело на Ботев Пловдив е бившият капитан на тима Лъчезар Балтанов. Той обаче не притежава необходимия лиценз Про и затова шефовете на клуба усилено му търсиха заместник в последните няколко месеца. В крайна сметка босовете на „канарчетата“ са решили да гласуват доверие на Станислав Генчев. Последният мач на Лъчезар Балтанов като старши треньор на Ботев ще е в градското дерби с Локомотив, което е насрочено за понеделник, 25 май от 17:45 часа и ще се състои на стадиона в пловдивския парк „Лаута“.

Генчев бе уволнен от Ботев след само 2 месеца на поста

Станислав Генчев вече веднъж води Ботев Пловдив. Той бе начело на „жълто-черните“ между юни и август 2023 година. Младият специалист обаче така и не успя да отговори на очакванията на тогавашното ръководство на клуба и бе уволнен след само 2 месеца на поста. Общо Генчев бе треньор на „канарчетата“ в шест мача, в които записа две равенства и четири загуби при голова разлика 3:9.

ОЩЕ: Станислав Генчев е аут от Локомотив София, бивш треньор на ЦСКА е фаворит за поста му