Вместо форцепс и вакуум: Нов щадящ метод ще помага на родилките (СНИМКИ)

Европейските клиники официално одобриха употребата на ново медицинско устройство, OdonAssist, което има за цел да бъде по-безопасна алтернатива на форцепса и вакуума по време на трудно раждане. Един от първите центрове, провели клинични изпитвания на устройството е болницата Southmead в Бристъл, Великобритания. От получаването на европейски сертификат за безопасност през пролетта на 2025 г., с помощта на устройството вече са родени над 300 бебета.

Устройството

Устройството се състои от мек, надуваем маншет: ръкав от специален плат се поставя внимателно около главата на бебето и след това се надува, помагайки на лекаря безопасно да го преведе през родовия канал. Разработчиците твърдят, че този метод намалява риска от нараняване, както на майката, така и на бебето, което може да възникне при използване на метален форцепс или вакуум.

More than 300 babies have been born using an alternative to forceps. The technology, called the OdonAssist, could “significantly reduce” birth trauma and is being issued in more than 40 hospitals across Britain and Europe.

Устройството е създадено от аржентинския изобретател Хорхе Одон. Той твърди, че е бил вдъхновен от вирусно интернет видео, демонстриращо как да се извади тапа от бутилка с помощта на торбичка с въздух. След това международен екип от лекари и инженери работи върху технологията близо 20 години.

Националната здравна служба на Обединеното кралство съобщи, че много жени доброволно са се съгласили да участват в изпитванията на новия метод.

Лекарите очакват устройството да започне рутинно да се използва в болница „Саутмийд“ още през лятото на 2026 г., а след това да бъде внедрено и в други европейски клиники.

