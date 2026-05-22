Вместо форцепс и вакуум: Нов щадящ метод ще помага на родилките (СНИМКИ)

Европейските клиники официално одобриха употребата на ново медицинско устройство, OdonAssist, което има за цел да бъде по-безопасна алтернатива на форцепса и вакуума по време на трудно раждане. Един от първите центрове, провели клинични изпитвания на устройството е болницата Southmead в Бристъл, Великобритания. От получаването на европейски сертификат за безопасност през пролетта на 2025 г., с помощта на устройството вече са родени над 300 бебета.

Устройството

Устройството се състои от мек, надуваем маншет: ръкав от специален плат се поставя внимателно около главата на бебето и след това се надува, помагайки на лекаря безопасно да го преведе през родовия канал. Разработчиците твърдят, че този метод намалява риска от нараняване, както на майката, така и на бебето, което може да възникне при използване на метален форцепс или вакуум.

Устройството е създадено от аржентинския изобретател Хорхе Одон. Той твърди, че е бил вдъхновен от вирусно интернет видео, демонстриращо как да се извади тапа от бутилка с помощта на торбичка с въздух. След това международен екип от лекари и инженери работи върху технологията близо 20 години.  

Националната здравна служба на Обединеното кралство съобщи, че много жени доброволно са се съгласили да участват в изпитванията на новия метод.

Лекарите очакват устройството да започне рутинно да се използва в болница „Саутмийд“ още през лятото на 2026 г., а след това да бъде внедрено и в други европейски клиники.

