Британски скаут предлага ас на Левски на тимове от Чемпиъншип

Британски скаут е предложил един от основните играчи на Левски през този сезон на отбори от второто ниво на английския футбол – Чемпиъншип. Става въпрос за левия краен бранител на „сините“ Майкон. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите в последния месец Джеймс Дулан е следил изкъсо изявите на бразилеца с екипа на родния шампион и дори е изготвил доклад за представянето му.

Джеймс Дулан е категоричен, че Майкон би паснал отлично на отборите в Чемпиъншип, които обичат да доминират в притежанието на топката. Скаутът също така смята, че бразилецът е изключително техничен, но има някои физически ограничения, които клубовете трябва да вземат предвид.

Джеймс Дулан е изготвил подробен доклад за Майкон

„Майкон е много технически надарен ляв краен защитник, който би паснал на отбори с доминиращо притежание на топката в Чемпиъншип. Изключително комфортно се чувства при получаване на топката под натиск. Той играе бързо в последователности с едно и две докосвания във всички зони на терена и допринася сериозно за циркулацията на топката при изграждането на атаките. С топка предлага тактическа гъвкавост. Способен е да влиза навътре в централни зони, за да подпомага халфовата линия, или агресивно да дублира по фланга отвън. Той беше основно „творческо влияние“ за Левски през целия сезон“.

„Има обаче физически ограничения, които клубовете трябва да вземат предвид. На по-къси дистанции има достатъчно ускорение, за да избухне покрай съперници или да се възстанови дефанзивно, но на по-дълги разстояния скоростта му видимо спада. От системна гледна точка има въпросителни дали профилът му естествено подхожда на структура с трима централни защитници. В момента се чувства по-комфортно в отбрана четирима, за да може избирателно да влиза навътре в средата на терена или да напада по крилото“, се казва в част от доклада на британския скаут.

ОЩЕ: Бетис стартира офанзива по привличането на звезда на Левски