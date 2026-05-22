Старт на снимките на новия български филм "Цар на Капана"

Снимачният процес на новия български игрален филм "Цар на Капана" официално стартира, поставяйки началото на проект, който обещава да се превърне в едно от най-цветните и емоционални заглавия в българското кино. Режисиран от Мартин Макариев, филмът събира на екран Александър Сано и Башар Рахал, които застават в центъра на история, в която хуморът, напрежението и човешките отношения се преплитат в динамичен и многопластов разказ.

В актьорския състав са още Антоанета Добрева-Нети, Лилия Маравиля, Латинка Петрова, Александър Димов, Петър Петров-Перо, както и младите таланти Александра Костова и Даниел Кукушев, които допълват пъстрия свят на филма.

Действието се развива в емблематичния квартал "Капана" в Пловдив – жив организъм, носещ своята културна енергия, ритъм и контрасти. Именно там се срещат герои от различни светове, култури и поколения, а сблъсъкът помежду им отключва както конфликти, така и неочаквани връзки.

В центъра на историята стои сблъсъкът между Мемет и Атом – двама мъже със силни и непримирими характери, които влизат в комична кулинарна война в опит да спечелят престижната титла "Цар на Капана". Но докато съперничеството им се разгаря, между децата им – Лейла и Тигран, пламва неочаквана и забранена любов. Изправени пред избор, враждуващите бащи трябва да преосмислят всичко, което ги разделя, и да разберат, че любовта е единствената победа, която има значение.

"Цар на Капана" е романтична комедия с ясно социално измерение – филм за любовта отвъд различията, за семейството като избор и за способността да открием общ език дори там, където изглежда невъзможно.

"Целта ни е да създадем свят, който е едновременно реален и живописен, богат на цветове, характери, емоции и детайли. История, в която хуморът и човечността вървят ръка за ръка, а зад лекотата на романтичната комедия стои нещо много истинско – нуждата да се разбираме въпреки различията си", коментира Мартин Макариев.

С началото на снимките проектът влиза в активната си продукционна фаза, като предстои да бъдат разкрити още детайли за проекта.