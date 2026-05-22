Старт на снимките на новия български филм "Цар на Капана"

22 май 2026, 12:43 часа 641 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
Снимачният процес на новия български игрален филм "Цар на Капана" официално стартира, поставяйки началото на проект, който обещава да се превърне в едно от най-цветните и емоционални заглавия в българското кино. Режисиран от Мартин Макариев, филмът събира на екран Александър Сано и Башар Рахал, които застават в центъра на история, в която хуморът, напрежението и човешките отношения се преплитат в динамичен и многопластов разказ.

В актьорския състав са още Антоанета Добрева-Нети, Лилия Маравиля, Латинка Петрова, Александър Димов, Петър Петров-Перо, както и младите таланти Александра Костова и Даниел Кукушев, които допълват пъстрия свят на филма.

Действието се развива в емблематичния квартал "Капана" в Пловдив – жив организъм, носещ своята културна енергия, ритъм и контрасти. Именно там се срещат герои от различни светове, култури и поколения, а сблъсъкът помежду им отключва както конфликти, така и неочаквани връзки.

В центъра на историята стои сблъсъкът между Мемет и Атом – двама мъже със силни и непримирими характери, които влизат в комична кулинарна война в опит да спечелят престижната титла "Цар на Капана". Но докато съперничеството им се разгаря, между децата им – Лейла и Тигран, пламва неочаквана и забранена любов. Изправени пред избор, враждуващите бащи трябва да преосмислят всичко, което ги разделя, и да разберат, че любовта е единствената победа, която има значение.

"Цар на Капана" е романтична комедия с ясно социално измерение – филм за любовта отвъд различията, за семейството като избор и за способността да открием общ език дори там, където изглежда невъзможно.

"Целта ни е да създадем свят, който е едновременно реален и живописен, богат на цветове, характери, емоции и детайли. История, в която хуморът и човечността вървят ръка за ръка, а зад лекотата на романтичната комедия стои нещо много истинско – нуждата да се разбираме въпреки различията си", коментира Мартин Макариев.

С началото на снимките проектът влиза в активната си продукционна фаза, като предстои да бъдат разкрити още детайли за проекта.

