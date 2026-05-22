Феноменът Мъри Стоилов: Как българският треньор вдигна цената на нападател 15 пъти и поиска рекордна сума

Турският гранд Гьозтепе на Мъри Стоилов подготвя нова сериозна продажба, която да увеличи сумата в хазната на тима. През изминалия летен трансферен прозорец “жълто-червените” се разделиха с Ромуло за сумата от 20 млн. евро, а след изпълнението на всички клаузи през сезона в договора получиха от РБ Лайпциг още 5 млн. евро бонуси. Според DHA футболистът, с когото Мъри е готов да се раздели е Хуан.

Големият финансов и спортен възход на Гьозтепе обещава лято, изпълнено с входящи и изходящи сделки за милиони евро

Нападателят записа 5 голови попадения и 11 асистенции в Суперлигата и това му спечели оферта от френския клуб Лил. Предложението бе за 15 млн. евро плюс още три под формата на бонуси, но Гьозтепе отказа да продаде своя футболист, а очакванията са сумата на сегашния му трансфер да е над 20 милиона. Сайтът Transfermarkt обяви именно Хуан за най-скъпия футболист в историята на Гьозтепе, след като вече е оценяван на 12 млн. евро. При пристигането си в тима той е струвал 800 000 евро, което означава, че престоя му при Стоилов е увеличил цената му 15 пъти.

Още: Драматичен обрат за Мъри Стоилов в Турция: Стратегическа грешка раздели Гьозтепе от Европа

Интерес има и към други играчи на турския гранд, сред които са полузащитника Антъни Денис, танзанийския национал Новатус Мироши и вратаря Матеуш Лис. Сериозно внимание привлича десният бек Арда Окан Куртулан, който дойде при Мъри след свободен трансфер от Адана Демирспор и се превърна в един от най-добрите на поста си в турската Суперлига.

Очаква се Гьозтепе да обяви официално привличането на бившия защитник на Левски Ноа Сонко Сундберг. Той е преминал всички необходими прегледи и предстои изплащането на правата му към Арис Солун.

Още: Третият в Турция примамва Макун с огромна заплата, Левски иска поне 3 милиона евро за звездата си