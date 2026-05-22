Спорт:

Феноменът Мъри Стоилов: Как българският треньор вдигна цената на нападател 15 пъти и поиска рекордна сума

22 май 2026, 12:22 часа 779 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/Goztepe
Феноменът Мъри Стоилов: Как българският треньор вдигна цената на нападател 15 пъти и поиска рекордна сума

Турският гранд Гьозтепе на Мъри Стоилов подготвя нова сериозна продажба, която да увеличи сумата в хазната на тима. През изминалия летен трансферен прозорец “жълто-червените” се разделиха с Ромуло за сумата от 20 млн. евро, а след изпълнението на всички клаузи през сезона в договора получиха от РБ Лайпциг още 5 млн. евро бонуси. Според DHA футболистът, с когото Мъри е готов да се раздели е Хуан.

Големият финансов и спортен възход на Гьозтепе обещава лято, изпълнено с входящи и изходящи сделки за милиони евро

Нападателят записа 5 голови попадения и 11 асистенции в Суперлигата и това му спечели оферта от френския клуб Лил. Предложението бе за 15 млн. евро плюс още три под формата на бонуси, но Гьозтепе отказа да продаде своя футболист, а очакванията са сумата на сегашния му трансфер да е над 20 милиона. Сайтът Transfermarkt обяви именно Хуан за най-скъпия футболист в историята на Гьозтепе, след като вече е оценяван на 12 млн. евро. При пристигането си в тима той е струвал 800 000 евро, което означава, че престоя му при Стоилов е увеличил цената му 15 пъти.

Още: Драматичен обрат за Мъри Стоилов в Турция: Стратегическа грешка раздели Гьозтепе от Европа

Гьозтепе

Интерес има и към други играчи на турския гранд, сред които са полузащитника Антъни Денис, танзанийския национал Новатус Мироши и вратаря Матеуш Лис. Сериозно внимание привлича десният бек Арда Окан Куртулан, който дойде при Мъри след свободен трансфер от Адана Демирспор и се превърна в един от най-добрите на поста си в турската Суперлига.

Очаква се Гьозтепе да обяви официално привличането на бившия защитник на Левски Ноа Сонко Сундберг. Той е преминал всички необходими прегледи и предстои изплащането на правата му към Арис Солун.

Още: Третият в Турция примамва Макун с огромна заплата, Левски иска поне 3 милиона евро за звездата си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Станимир Стоилов Гьозтепе Суперлига на Турция
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес