Спорт:

Интересен избор: Ето какво подари българската делегация на папата

22 май 2026, 12:29 часа 824 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Интересен избор: Ето какво подари българската делегация на папата

Икона на небесния закрилник на страната ни Св. Иван Рилски и уникален чипровски килим с вековна символика. Това са официалните дарове, които българската държавна делегация връчи на папа Лъв XIV по време на традиционната аудиенция във Ватикана по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова коментира пред медиите, че изборът на подаръците не е случаен и носи дълбок исторически и дипломатически знак.

ОЩЕ: Михаела Доцова на специална аудиенция при папа Лъв XIV за 24 май

Символиката зад дарове

Всеки от двата подаръка е подбран така, че да подчертае връзката между България и Светия престол. Изборът на чипровски килим е мотивиран от любопитен исторически факт – именно в Чипровци се съхраняват първите сведения за папски пратеници по българските земи. Тъканото шедьовърче е предадено като символ на добрия синхрон и мост между католическата и православната църква.

Икона на Св. Иван Рилски пък е традиционен религиозен дар, изобразяващ най-почитания български светец и небесен закрилник на народа ни.

Срещата с главата на Римокатолическата църква бе определена от Доцова като "изключително сърдечна, много честна" и продължила по-дълго от обичайното протоколно време.  

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Покана за визита в България

"Папа Лъв XIV очаква от България, като географски разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете към мира", посочи тя и допълни, че Светият отец е изпратил своята благословия към целия български народ.

Българската делегация е отправила и официална покана към папата да посети страната ни. Той е обещал да направи всичко възможно, за да продължи визитите на своите предшественици.

"Не мога да поставям срокове на папата, но той каза, че в най-близко време ще обсъди възможността", добави Доцова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ватикана 24 май папа папа Лъв XIV Михаела Доцова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес