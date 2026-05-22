Интересен избор: Ето какво подари българската делегация на папата

Икона на небесния закрилник на страната ни Св. Иван Рилски и уникален чипровски килим с вековна символика. Това са официалните дарове, които българската държавна делегация връчи на папа Лъв XIV по време на традиционната аудиенция във Ватикана по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова коментира пред медиите, че изборът на подаръците не е случаен и носи дълбок исторически и дипломатически знак.

ОЩЕ: Михаела Доцова на специална аудиенция при папа Лъв XIV за 24 май

Символиката зад дарове

Всеки от двата подаръка е подбран така, че да подчертае връзката между България и Светия престол. Изборът на чипровски килим е мотивиран от любопитен исторически факт – именно в Чипровци се съхраняват първите сведения за папски пратеници по българските земи. Тъканото шедьовърче е предадено като символ на добрия синхрон и мост между католическата и православната църква.

Икона на Св. Иван Рилски пък е традиционен религиозен дар, изобразяващ най-почитания български светец и небесен закрилник на народа ни.

Срещата с главата на Римокатолическата църква бе определена от Доцова като "изключително сърдечна, много честна" и продължила по-дълго от обичайното протоколно време.

Покана за визита в България

"Папа Лъв XIV очаква от България, като географски разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете към мира", посочи тя и допълни, че Светият отец е изпратил своята благословия към целия български народ.

Българската делегация е отправила и официална покана към папата да посети страната ни. Той е обещал да направи всичко възможно, за да продължи визитите на своите предшественици.

"Не мога да поставям срокове на папата, но той каза, че в най-близко време ще обсъди възможността", добави Доцова.