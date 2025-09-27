Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 29 септември - 5 октомври 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 29 септември до 5 октомври 2025 г. е тук. Първата четвърт на Луната в Козирог ще изгрее в понеделник, 29 септември, носейки бавна и всеотдайна енергия, която да ви помогне да постигнете мечтите си. Тази лунна фаза все още е повлияна от слънчевото затъмнение при Новолуние в Дева, така че енергията ѝ ще бъде свръхзаредена, което ще ви позволи да правите планове, да си поставяте намерения и да предприемате действия, за да проявите положителна промяна в живота си.

Луната в Козирог ще получи тласък, тъй като ще образува тригон с Венера в Дева във вторник, 30 септември, което ще ви позволи да привлечете късмет, изобилие и положителни възможности. Трябва да обърнете внимание на чувствата си и да започнете да предприемате действия спрямо тях през това време. Край на седенето и желанието животът да е различен. Време е да се издигнете и да осъществите това, което искате. Имате отдадеността и хъса да направите големи промени в живота си, особено по отношение на начина, по който работите. Не става въпрос само за нова кариера, а за реорганизиране на живота ви, за да освободите място за това, което ви носи истинско удовлетворение.

Промяната винаги е възможна, но трябва да вярвате в нея. Божественият тригон между Слънцето във Везни и Луната във Водолей в четвъртък, 2 октомври, ще ви помогне с това. Подравняването на Слънцето и Луната помага да синхронизирате изборите и действията си с вътрешната си истина, правейки ви неудържима сила. Това може да доведе до неочаквано решение или възможност. Подхождайте към всичко с отворен ум, вярвайки, че промяната винаги е възможна; просто може да се наложи да погледнете извън рамките, за да я намерите. С наближаването на интензивния край на седмицата, Луната в Риби ще направи тригон с Марс в Скорпион, разпалвайки дълбоко желание да се вслушате в себе си, да следвате целта си и да инвестирате в това, което е най-значимо за вас. Въпреки че може да се наложи известно планиране, предстоящите дни носят всяка възможност да промените живота си към по-добро.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: понеделник, 29 септември

Започнете да мислите какво искате за бъдещето, красиви Овни. Първата четвърт на Луната в Козирог ще изгрее в понеделник, 29 септември, помагайки ви да започнете да постигате напредък към целите си. Козирогът управлява всички въпроси, свързани с кариерата, и изисква от вас да бъдете всеотдайни в планирането на следващите си стъпки. Това е отличен момент да размислите върху дългосрочните си цели или какво искате да промените в професионалния си живота

Докато Луната изважда наяве чувствата ви, тя може да ви помогне да направите необходимото, за да привлечете късмета и успеха, които търсите. Всеки аспект на планирането, определянето на намерения или кандидатстването за нова работа би бил благоприятен с тази енергия, тъй като ви помага да въплътите силата на вселената във всяка стъпка, която предприемате.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: събота, 4 октомври

Прегърнете нови възможности, скъпи Телец. Астрологичната енергия на събота повдига теми за мъдрост, решаване на проблеми и креативност. Трябва да очаквате неочакваното. Тази седмица е писано да се отклоните от традиционните норми, за да привлечете по-голям късмет и изобилие.

Ако сте обмисляли промяна в кариерата си, работа от вкъщи или стартиране на собствен бизнес, това е енергията, с която искате да работите. Не се страхувайте да поемете риск или да вземете решение, което ще ви изненада. Въпреки че сте професионалист в критичното мислене, може да се наложи да го правите и нестандартно, за да постигнете най-голям успех.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: събота, 4 октомври

Вие решавате кое е най-подходящо за вас, Близнаци. Вие се гмуркате дълбоко в предназначението на душата си, откакто Сатурн се премести в Риби през 2023 г. Въпреки че този период може да е бил напрегнат или просто зает, сега навлизате във фазата на възнаграждение за всички ваши усилия. Сатурн се завърна в Риби за последния си кръг, преди официално да премине в новата си ера на Овен през февруари 2026 г. Това означава, че това, което правите правилно, ви подготвя за бъдещ успех и удовлетворение.

В събота, 4 октомври, Луната в Риби ще направи тригон с Марс в Скорпион, което ще ви даде представа какво можете да направите, за да гарантирате, че кариерата ви е в по-голямо съответствие с вашата цел. Това може да доведе до значителни промени, но може също така да откриете, че това, от което най-много се нуждаете, е баланс. Помислете за промяна на графика си, работа от вкъщи в някои дни или проучване на работа, която ще ви даде пространство за пълноценен живот, за който сте мечтали.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: четвъртък, 2 октомври

Включи се в процеса, Рак. Не е нужно да оставяш на заден план мечтите, които имаш за живота си. Макар че често си фин в изразяването си или пасивен в преследването на това, което искаш, не бива да се страхуваш да се отстояваш . В четвъртък, 2 октомври, Слънцето във Везни ще се изравни с Луната във Водолей, помагайки ти да поемеш контрол над живота си.

Не подценявайте това, което възниква през този период. Помислете за промените, които искате да направите в живота си, особено тези, които засягат дома или ежедневието ви. След като разберете от какво имате нужда, следващата стъпка е да си позволите да го постигнете, вместо просто да чакате и да се надявате, че ще се случи.

