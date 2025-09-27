Зеленски: Да се ​​отнасяш цивилизовано с нецивилизованите е грешка

"Да се ​​отнасяш цивилизовано с нецивилизованите – струва ми се, че това е грешка, както в реториката, така и в по-съществените стъпки на бойното поле и в отношенията с Руската федерация." Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски на брифинг.

И добави: "Русия трябва ясно да разбере, че цивилизованите страни се различават от дивашките по това, че никога не започват първи и не са агресори, но това не означава, че са слаби. И няма нужда да показват слабост."

Какво още каза той на пресконференцията, вижте - Зеленски: Ако Кремъл заплашва със спиране на тока в Киев, трябва да е наясно, че ще има спиране на тока и в Москва