САЩ обмислят вдигане на бариерите пред Украйна за удари по Русия. Руснаците са хванати в капан при Добропиля (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на промяната в реториката на Доналд Тръмп, който твърди, че Русия е "книжен тигър" и че Украйна може да си върне всички загубени територии, Съединените щати обмислят да отменят съществуващите ограничения върху възможността на Киев да използва оръжия, произведени в САЩ, за нанасяне на удари по легитимни военни цели на руска територия. Украински официален представител и високопоставен американски служител заявиха пред The Wall Street Journal на 26 септември, че украинският президент Володимир Зеленски е поискал от американския държавен глава по време на срещата им на 23 септември допълнителни ракети с голям обсег, без да уточнява броя им. Пожелал е и одобрение за използването им срещу военни цели на руска земя.

Тръмп е отговорил, че не се противопоставя на тази идея, но не се е ангажирал да отмени настоящите ограничения. Зеленски е поискал и далекобойни крилати ракети "Томахоук" - по информация на британското издание The Telegraph, която бе потвърдена от самия украински президент в интервю за Axios в петък. WSJ твърди, че администрацията на Тръмп обмисля предоставянето на "Томахоук" и други оръжия с голям обсег на Украйна, като се позовава на двамата си източници: Зеленски лично помолил Тръмп за ракети "Томахоук", които го скараха с Байдън.

Информацията на Axios обаче е друга: "Това ("Томахоук" - бел. ред.) беше единствената оръжейна система в списъка, която Тръмп не се съгласи да продаде на страните от НАТО за нуждите на Украйна", пише изданието, позовавайки се на свои източници.

А според WSJ, ако новите коментари на Тръмп сигнализират за промяна в политиката, то тя би позволила на Украйна да нанася удари по повече цели в дълбочина на територията на Русия. В продължение на месеци администрацията блокираше Украйна да използва предоставените от САЩ ракети с дълъг обсег, включително ATACMS, за да бомбардира военни обекти дълбоко в Руската федерация, което доведе до оплаквания от Киев, че не може да отвърне ефективно на ударите на Москва.

Още един ключов механизъм за подкрепа на Украйна са замразените руски активи на територията на ЕС - белгийската клирингова къща Euroclear държи по-голямата част от 300 милиарда долара на Руската централна банка, обездвижени в рамките на ЕС и Г-7 от началото на войната на диктатора Владимир Путин. Конфискуването им носи правни предизвикателства и западните съюзници постоянно мислят по нови и нови начини, с които да извлекат от тях средства и да ги предоставят на Киев. Сега Politico твърди, че е измислена законна схема, по която да се преодолее ветото на унгарския премиер Виктор Орбан - той блокира блокира плана на Европейския съюз да изтегли 130-140 милиарда евро от замразени руски активи и да отпусне сумата на Украйна.

Снимка: Getty Images

Тъй като се изисква единодушно гласуване от 27-те държави членки, юристите на ЕС са разработили рамка, която ще гарантира, че решението за предложения "заем за репарации" за Украйна ще бъде взето с квалифицирано мнозинство: Украйна може да получи до 130 милиарда евро от замразените руски активи.

Четири източника, запознати с плановете, са заявили пред изданието, че Европейската комисия ще основава действията си на поредица от заключения на Европейския съвет, които всички лидери на ЕС, включително Орбан, са приели на 19 декември 2024 г. В изявлението се казва: „Активите на Русия трябва да останат замразени, докато Русия не прекрати агресивната си война срещу Украйна и не я компенсира за щетите, причинени от тази война“.

Изданието отбелязва, че по това време изявлението е било тълкувано в смисъл, че активите трябва да останат замразени в Euroclear и да не бъдат достъпни за Руската федерация, докато лихвите могат да бъдат използвани за военни нужди. Новият аргумент на Комисията е, че това изявление предоставя достатъчно основание за промяна на правилата от единодушно гласуване към гласуване с квалифицирано мнозинство - т.е. ще е нужна съгласието на мнозинството от страните членки.

В публикацията обаче се отбелязва, че постигането на по-широко съгласие ще бъде трудно. Други страни, приятелски настроени към Русия, например Словакия, също явно са против. И Белгия е проблем - белгийското правителство вече е възразило, опасявайки се, че конфискацията на средства може да изложи страната и намиращата се там Euroclear на съдебни действия от страна на Москва, пише изданието. Въпреки това белгийските власти са признали, че са готови да обсъдят въпроса, а Белгия като цяло подкрепя мерките срещу Путин, за разлика от Унгария и Словакия. Лидерите на ЕС ще се срещнат следващата седмица в Копенхаген, където са планирани дискусии по заема. Целта е да се изолира Орбан. Германия, Испания, Полша и балтийските държави са основните поддръжници на плана на Европейската комисия. Франция и Италия обаче са предпазливи по отношение на иновативните идеи за използване на замразените руски активи.

Русия продължава да вижда покана за война

Дания, Швеция, Германия, Латвия, Франция - дронове през последните дни предизвикват хаос в Европа и затваряне на летища, а лидерите на тези държави намекват, че Кремъл стои зад всичко. Русия, чрез говорителя на външното министерство Мария Захарова, вече си намери оправдание за евентуално избухване на война с НАТО - според нея украинска провокация с безпилотни машини, дегизирани като руски, щяла да постави началото на подобен конфликт: Русия си намери виновник за евентуалното избухване на Трета световна война.

Снимка: Telegram

Думите ѝ бяха подсилени от руския посланик във Франция Алексей Мешков. Той заяви на 26 септември, че Русия ще го счете за война, ако страните от НАТО свалят руски самолети, "предполагаемо" нарушаващи въздушното пространство на страните членки - нещо, с което Алиансът вече заплаши след нахлуването на поне 19 дрона в полското небе и 3 самолета МиГ-31 в естонското въздушно пространство. Мешков обвини Европа, че не е предоставила доказателства, че Русия е участвала в последните нахлувания на дронове в Европа. Той не спомена, че руските прониквания във въздушното пространство на НАТО с военни дронове и самолети са сами по себе си руски военни действия срещу Алианса, на които НАТО досега е избрала да не отговаря със сваляне на самолети.

Руските официални лица също така многократно са се опитвали да възпрат европейските служители от предприемане на отбранителни военни действия срещу провокациите на Москва - част от продължаващите усилия на Русия да изтласка границите на това, което НАТО е готова да приеме като "приемливо" ескалиране, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Тръстът продължава да оценява, че Русия провежда кампания за тестване на противовъздушната отбрана и политическата воля на НАТО като част от по-широки усилия за събиране на полезна информация, която може да използва в евентуален бъдещ конфликт с Алианса.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Спад в интензивността на боевете на дневна база отчита украинският генерален щаб. На 26 септември са станали 186 руски пехотни атаки спрямо 200 на 25 септември, т.е. с 14 по-малко. Руснаците са хвърлили 142 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 33 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4953 изстреляни снаряда, като това е с около 550 повече на дневна база. Руската армия е използвала 5924 FPV дрона, което е с около 1150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо – 62 отбити руски пехотни атаки има там за изминалото денонощие, сочат украинските данни. Още 27 руски нападения са станали в съседното от юг Новопавловско направление. На трето място е Торецкото направление с 21 щурма на силите на Путин за 24 часа, а в Лиманското направление са станали 20 сблъсъка. Единственият друг сектор от фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки е районът, обхващащ северната част на украинската Сумска област и руската Курска област - там са станали 10 сражения.

Руснаците имат потвърден напредък в Покровското направление. Геолокализирани кадри, публикувани на 26 септември, показват, че руските сили наскоро са напреднали в югоизточните покрайнини на Удачно - югозападно от град Покровск. Там се вижда как украински въздушни удари са поразили руските сили в промишлена зона, като според украински данни има тежки щети за хората на Путин и позициите им.

Ukrainian airstrikes hit Russian forces at an industrial site in Udachne on the Pokrovsk axis. Local reports indicate heavy damage to Russian positions. pic.twitter.com/vJ8LZ8lH5W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2025

От самия Покровск също има кадри, които показват как танк Leopard 2A4 от 155-а механизирана бригада на украинската армия нанася удари по руски позиции, разположени в жилищни райони в южната част на града.

Leopard 2A4 of Ukraine’s 155th Mechanized Brigade striking Russian positions embedded in residential areas in southern Pokrovsk. pic.twitter.com/2YT4qJHqRX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2025

Същевременно Първи армейски корпус на Украйна е обградил стотици руски войници в три джоба при Покровск и Добропиля (на север от Покровск), след като те пробиха украинските линии там. Сега украинците методично ги унищожават, съобщава кореспондентът на The Times за Украйна Максим Тъкър. На карта в профила си в X той показва къде става обкръжаването и цитира подполковник, който действа на място: „Тук, тук и тук ги отрязахме, те са тактически обкръжени“, казва военният. „Може би ще могат да седят там един месец, преди да умрат, да се предадат или да се оттеглят. Ние сме 40 000 срещу повече от 100 000 руснаци. Спечелихме тук с маневрена отбрана и бързи, качествени решения".

EXCLUSIVE: Ukraine’s 1st Army Corps has encircled hundreds of Russian troops in three pockets after they broke through Ukrainian lines around the town of Pokrovsk, and are methodically wiping them out. Extracts from today’s report in @thetimes below: 1/ pic.twitter.com/S37XgUeLNU — Maxim Tucker (@MaxRTucker) September 26, 2025

Няколко хиляди руски пехотинци — около 15% от общата сила — бяха напреднали без подкрепата на дронове и артилерия, затова украинците атакуваха фланговете им, заобикаляйки ги отзад, анализира Тъкър. Корпусът твърди, че е убил 3785 руски войници, откакто е подсилил този сектор между 5 август и 21 септември, ранил е 2135 и е пленил други 71. Украинците там твърдят, че са унищожили 28 танка, 121 артилерийски оръдия и близо хиляда превозни средства.

“Here, here and here we cut them off, they are tactically encircled,” says Lieutenant Colonel “Lemko”, gesturing to a point where the Russians broke through to the town’s northeast last month. His map shows the Russian infantry cut off in three pockets by Ukrainian forces… 3/ — Maxim Tucker (@MaxRTucker) September 26, 2025

(КАРТА) "От началото на контраофанзивата в Добропиля вече са освободени 168,8 км² територия, а други 187,7 км² са очистени от руски саботажни и разузнавателни групи. Общите руски загуби (убити, тежко ранени и пленени, бел. ред.) само в рамките на тази операция вече са близо 3000 души, като повечето от тях са безвъзвратно загубени", обяви президентът Володимир Зеленски.

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", пише, че обкръжението в посока Добропиля "наистина се осъществява, защото пехотата на врага се е откъснала твърде далеч от основните си части и всъщност е напълно отрязана от снабдяването". Въпреки това "нещата не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед на картата", смята той.

Първо, за руснаците е обичайна практика да изпращат пехотата си на позиции за дълго време, като по принцип не разчитат никой от тях да се върне, "така че за тях е обичайно да седят дълго време в дупки и мазета без нормална подкрепа - нищо драстично не им се е случило и няма да е лесно да ги изкарат оттам, но това е въпрос на време", посочва "Офицер". Второ, "на практика не всичко е толкова радостно и победоносно - и не говоря за тази ситуация сега, а за отрязването на такива изпъкнали части като цяло, защото тази тънка синя ивица територия под наш контрол (...) не е купчина танкове, самолети, оръдия, батальони, няколко линии окопи и т.н. Напротив, това са няколко бойци, които са щурмували и разчистили позициите на врага и държат определени линии - такава е спецификата на съвременната война". Следователно, самият процес на разчистване ще продължи дълго време и определено няма да бъде само със силите на онези части, които сега са отрязали плацдарма и са там - "просто си спомнете колко дълго продължи разчистването на агрегатния завод във Вовчанск", пише "Офицер". И завършва - "ситуацията все още остава напрегната".

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майораJ", който прави анализ на всички други сектори, не обелва и дума за това какво се случва при Добропиля в днешния си обзор. Той казва само, че "в южната част на Покровск врагът разпознава нашето напредване в близост до село Зеленовка и във високите сгради в южната част на микрорайона Лазурни".

За Лиманското направление каналът посочва, че руските сили разширявали позициите си в близост до Дерилово, обграждайки село Шандриголово от фланговете - то е северозападно от град Лиман. "Врагът признава, че нашите сили са превзели централната част на селото Шандриголово, а боевете продължават в източните покрайнини на Ямпол", т.е. югоизточно от Лиман. За Купянското направление постъпвали съобщения, че руските сили "пробиват до гробището и опитват да обкръжат позициите на украинските въоръжени сили в града. Трудно е да се говори категорично за разположението на силите и от двете страни, тежките сражения продължават", отчита "Два майора". А за Сумска област той твърди, че Северната група сили на руснаците превзела Юнаковка след "дълги и кървави сражения". "Украинските въоръжени сили предприеха неуспешен контраудар в близост до Андреевка", добавя каналът.

Руският военен блогър Анатолий Радов пък заяви на 26 септември, че руските сили са се оттеглили от Плещeeвка (югоизточно от Константиновка), което показва, че украинците вероятно са освободили населеното място, намиращо се северозападно от Торецк.

Видео от окупирания от руснаците регион Донецк междувременно показа буквално гробище на пътя с унищожена руска военна техника, заснето от самите руснаци.

A video from occupied Donetsk region shows a roadside graveyard of destroyed Russian military equipment, filmed by a Russian himself. pic.twitter.com/NxaQEKepdu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2025

Украйна създаде нова служба за безпилотни системи за противовъздушна отбрана. Украинският главнокомандващ генерал Олександър Сирски обяви новата служба на 26 септември и заяви, че тя е подчинена на украинските въздушни сили и ще разполага с единици, оборудвани с дронове за прехващане. Целта е да се спрат руските дронове от типа „Шахед“.

Война на ракети и дронове

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са свалили 55 украински безпилотни летателни апарата - 27 дрона над Ростовска област, по 6 над Астраханска и Воронежка област, както и 5 над Волгоградска област. Въведени са временни ограничения за излитане и кацане на самолети на летището в Казан (Република Татарстан), съобщава Росавиация.

Дрон атакува нефтена помпена станция в Чувашия, твърдят местните власти. Ударът е насочен близо до село Конар в район Цивилски, пише регионалният губернатор Олег Николаев. „Няма заплаха за населението и няма жертви. Щетите са незначителни", добави той, но в същото време призна: "Дейността на съоръжението е преустановена".

В нощта на 27 септември (от 21:00 часа на 26 септември) руснаците са атакували Украйна със 115 дрона. Според предварителни данни, към 09:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 97 безпилотни летателни апарата в северната, южната, източната и централната част на страната. Регистрирани са 17 дрона, които са поразили 6 места, а отломки от свалени дронове са паднали на две локации. "Атаката продължава - нови групи ударни безпилотни летателни апарати на север. Спазвайте мерките за безопасност!", предупредиха украинските ВВС малко след 9 ч. днес.

Руските сили нанесоха удари по Запорожие, като около 9000 жители останаха без ток, съобщи регионалната военна администрация около полунощ.

В област Виница е повредена жилищна сграда, както и част от критичната инфраструктура. Имало е и пожар, който е бил потушен. Няма жертви и ранени. Железопътният транспорт е възстановен. "Една жилищна сграда остава без ток. Съответните служби работят за възстановяването му“, написа Наталия Заболотна, която е началник на пожарната служба.

Реториката на Тръмп за Украйна — част от стратегия спрямо Кремъл?

