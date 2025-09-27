Лекари от България преглеждат безплатно наши сънародници в Мала Преспа, Албания (СНИМКИ)

За трета поредна година Фондация Българска Памет и нейният председател д-р Милен Врабевски организираха и финансираха безплатни медицински прегледи за жителите на област Мала Преспа в Албания – регион, населен и с жители с български корени. Прегледите, които се провеждат от екип от български медици в областите кардиология, вътрешни болести, ендокринология, дерматология и ревматология, ще приключат на 28 септември.

И тази година профилактичните прегледи се осъществяват по молба на кмета на община Пустец, обл. Мала Преспа, Албания - Пали Колефски, чиято цел е да осигури достъп до високоспециализирана медицинска помощ в своя регион, изпитващ остър недостиг на профилирани здравни услуги.

Пoради огромния интерес и нарастващата нужда от специализирана медицинска помощ, Фондация Българска Памет планира още едно посещение през октомври. Тогава в екипа ще се включат лекари по неврология, УНГ, офталмология, урология и мамология.

“Чрез тази инициатива даваме пореден добър пример за европейска солидарност. Ние правим всичко от сърце. Щастливи сме, че към екипа от медицински специалисти тази година се присъединиха и хора, родом от Албания, които са завършили медицина в България. По този начин демонстрираме приемственост между поколенията и ползите от работата с България”, сподели пред медиите д-р Врабевски.

Лекарите, които ще вземат участие в тазгодишната мисия, са представители на едни от най-големите лечебни заведения в страната - УМБАЛ "Св. Иван Рилски" - София, Медицински център „Хайделберг“, УМБАЛ Свети Георги - Пловдив, Reverse Dermatology и УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски".

На символичния старт на кампанията присъства и Н. Пр. Ивайло Киров - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Албания.

“Благодаря на д-р Врабевски, че фокусира вниманието си към развитието на община Пустец, но най-вече с усилията, които неговата фондация полага да подобрява качеството на живот на всички жители на общината”, каза Н. Пр. Ивайло Киров.

Община Пустец разполага само с двама общопрактикуващи лекари, покриващи нуждите на 2-хилядното население. За по-специализирани прегледи, на жителите на общината, предимно възрастни хора, се налага да пътуват до столицата Тирана.

Именно затова подобни мисии са не просто жест на съпричастност, а реална жизненоважна помощ за местните, които посрещнаха медицинския екип с българския флаг, питка и сърдечни благодарности.

„За нас е радост, че можем да се преглеждаме при български лекари. Тяхното присъствие тук е символ на подкрепа, която ще помним дълго“, сподели 70-годишният Димитри Никола от село Връбник, Албания.

Кампанията се осъществява в синхрон с Министерство на здравеопазването на Република Албания и с подкрепата на две български министерства - Министерство на външните работи и Министерство на отбраната, което осигури транспорта на медиците с военния самолет Спартан. Медицинското оборудване бе осигурено от българската компания за медицинско оборудване Infinita.bg.

Поредното издание на безплатните профилактични прегледи на населението на Мала Преспа e само част от мащабната и последователна дейност на Фондация Българска Памет в региона, целяща да подобри качеството на живот на местното население.

През последните години българската организация реализира редица ключови проекти с конкретен ефект за местните – малка част от тях са дарените линейка, пожарна кола и високопроходим автомобил за социален патронаж, професионално медицинско оборудване за местната поликлиника, оборудван медицински контейнер за едно от селата в общината, възстановяване на 24-часовото подаване на вода към някои от населените места в района след ремонт на основен водопровод, закупуване на улично осветление в четири от селата, оборудване на компютърни кабинети, училищни библиотеки, осигуряване на обзавеждане и компютри за 44 работни места в сградата на общината и др.

С всички дарения до момента Фондация Българска Памет е най-големият чуждестранен инвеститор в региона.

Снимки: Фондация Българска памет