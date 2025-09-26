Двете хранителни добавки, които трябва да приемате по време на менопаузата

Малко пилотно проучване показва, че съчетаването на средиземноморска диета с добавки, съдържащи фитостероли и омега-3 мастни киселини, може да помогне за подобряване на холестерола и намаляване на телесните мазнини при жени в менопауза.

Изследването, публикувано във Frontiers in Nutrition , е проследило жени в менопауза и перименопауза, които са възприели средиземноморски хранителен план и са добавили две ежедневни добавки. Едната е формула на основата на фитостероли, съдържаща бергамот, екстракт от бодлива круша и витамин B1. Другата е добавка с омега-3 мастни киселини, препоръчвана заради ползите ѝ за сърдечно-съдовата система. Само след няколко месеца участничките са показали подобрения в нивата на холестерола и телесния състав.

Менопаузата често е съпроводена с хормонални и метаболитни промени, които могат да повишат холестерола, да увеличат коремните мазнини и да увеличат сърдечно-съдовия риск. Сърдечните заболявания са водеща причина за смърт при жените и контролирането на холестерола е важна част от превенцията.

Средиземноморската диета – изградена около зеленчуци, плодове, бобови растения, пълнозърнести храни, зехтин и риба – отдавна се свързва със здравето на сърцето. Фитостеролите, или растителните стероли, и омега-3 мастните киселини също са добре известни с това, че помагат за понижаване на холестерола и триглицеридите. 4 Това проучване има за цел да провери дали комбинирането на диета с тези добавки може да предложи допълнителна подкрепа по време на менопаузалния преход .

Какво установи проучването?

В началото жените са имали среден ИТМ от около 27, което поставя повечето от тях в категорията на наднорменото тегло или затлъстяването. Техните холестеролни профили показват висок общ холестерол и LDL („лош“) холестерол, заедно с нисък HDL („добър“) холестерол. Около 1 на 5 от участничките в менопауза също са имали повишени триглицериди.

Само след няколко месеца на средиземноморската диета плюс двете добавки, жените показаха ясни подобрения по няколко ключови маркера. Общият холестерол и LDL холестеролът спаднаха, докато HDL холестеролът се повиши значително.

Повишенията в HDL са особено интригуващи – до 65% при жени в менопауза и 58% при жени в перименопауза. Тези увеличения са клинично значими, тъй като ниският HDL се счита за рисков фактор за метаболитен синдром и сърдечно-съдови заболявания. Много жени също така подобриха съотношението на общия холестерол към HDL, понижавайки го до диапазон, свързан с по-добра превенция на сърдечните заболявания.

Изследователите анализирали и триглицеридите, но най-последователни подобрения се наблюдавали в нивата и съотношенията на холестерола.

Промените не се ограничават само до кръвни изследвания. Средно жените са загубили телесни мазнини, са намалили талията си и са понижили ИТМ. Съотношението им на талия и ханш също се е подобрило, което предполага по-здравословен модел на разпределение на мазнините. В някои случаи телесната мастна маса е намаляла с близо една трета по време на периода на проучването.

Както всички проучвания, това със сигурност има своите ограничения - малкият размер е основното. Това проучване е проведено и в Италия с група италиански участници, така че е трудно да се каже доколко резултатите биха могли да бъдат приложими за други групи.

Как това се отнася до реалния живот?

Въпреки че това беше малко пилотно проучване, резултатите съвпадат с това, което експертите твърдят от години: средиземноморската диета е една от най-добрите за здравето на сърцето . Изграждането на ястия около зеленчуци, плодове, боб, пълнозърнести храни, зехтин и риба може да допринесе значително за поддържане на холестерола под контрол.

Добавки като фитостероли и омега-3 мастни киселини могат да осигурят допълнителен тласък, особено по време на менопаузата. И в това проучване са наблюдавани подобрения, въпреки че никоя от жените не е приемала лекарства за понижаване на холестерола, което предполага, че диетата и добавките могат да окажат измерима разлика.

Въпреки това, това не са магически хапчета. Колко добре действат зависи от цялостната ви диета, начин на живот и дори от генетиката ви. Важно е също да се запомнят ограниченията: това проучване включва само 14 жени, не използва контролна група и е продължило само няколко месеца. Резултатите са обещаващи, но са много предварителни. Необходими са по-големи, по-дълги проучвания, за да се разбере дали тази комбинация наистина има трайна разлика.