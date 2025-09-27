Зеленски: Унгария си играе много опасно с огъня като разузнава на наша територия с дронове

Унгария в момента прави много опасни неща, предимно за самата себе си, като разузнава на наша територия с дронове. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на брифинг днес. Той поясни, че е наредил на украинското разузнаване да покаже и доказателствата, тъй като Унгария междувременно реагира като отрече инцидента.

"Един дрон беше засечен, има там съответното движение. Между другото, помолих ги да го покажат на хората, защото казват, че си измисляме. Помолих нашето разузнаване, въоръжените сили... Всичко е там, движението се записва електронно, има снимки", каза президентът.

"Много е важно какво разузнава унгарският разузнавач на украинска територия. По принцип аз разбирам какво правят. И смятам, че правят много опасни неща. Много опасни, на първо място, за самите тях", каза той.

Припомняме, че вчера, 26 септември, след среща щаба с главнокомандващия Сирски Володимир Зеленски събощи, че е бил информиран за появата на разузнавателни дронове на украинско-унгарската граница. Предварителните доклади сочат, че това вероятно са унгарски устройства, които биха могли да събират информация за индустриалния потенциал в граничните райони на Украйна. Зеленски е наредил да се прегледат всички налични данни и да бъде подготвен незабавен доклад за всеки регистриран случай.

Унгария отхвърли тези твърдения. Министърът на външните работи Петер Сиярто заяви, че Зеленски е полудял покрай "антиунгарската си мания" и че "започва да вижда неща, които не съществуват".

