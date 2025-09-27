Дронове прелетяха до главната военноморска база на Швеция (СНИМКА)

Дронове прелетяха до главната военноморска база на Швеция. През нощта жители на Карлскруна забелязаха дронове над архипелага близо до главната военноморска база на страната. Опитите да бъдат свалени бяха неуспешни. Още: "Дроновете са навсякъде": В Русия откриха първото училище с курсове по безпилотни летателни апарати (СНИМКИ)

🚨 Drones near Sweden’s main naval base



At night, residents of Karlskrona spotted drones over the archipelago close to the country’s main naval base. Attempts to shoot them down were unsuccessful.



Karlskrona is the heart of the Swedish Navy, from where the Baltic Sea is… https://t.co/OA29qrZ5sj pic.twitter.com/Xf1M9MNfvS — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2025

В сърцето на шведския флот

Карлскруна е сърцето на шведския флот, откъдето се наблюдава Балтийско море. Появата на дронове близо до такъв стратегически обект буди тревога - това може да е разузнаване или тест на шведската отбрана.

Припомняме, че снощи шведската полиция е получила множество сигнали за дронове, прелитащи над островите Стуркьо и Тюркьо в архипелага Карлскруна в Южна Швеция. Първият сигнал е получен снощи в 20:30 ч. местно време и полицията, пристигнала на място и е наблюдавала дроновете, които са летели близо до голяма шведска военноморска база, предава италианската информационна агенция ANSA, която се позовава на шведското обществено радио Sveriges Radio.

"Не е ясно какво е, но сме подали сигнал за нарушение на Закона за въздухоплаването, казва Матиас Лундгрен от полицията в Карлскруна, предава друга шведска медия SVT News. Според командния център на полицията има два дрона, които няколко свидетели са видели да мигат в червено и зелено. "Сега патрулите трябва да предоставят информацията си, а ние ще съберем показания на свидетели", казва Евелина Олсон в командния център. За момента няма заподозрян по случая. Полицията обаче вижда ясна връзка с неотдавнашните събития в Дания и Норвегия, където, наред с други неща, бяха открити дронове над предградието на Копенхаген - Каструп.

"Реагираме, защото дронът вероятно ни напомня за тях", казва Матиас Лундгрен и уточнява, че въоръжените сили не са участвали, но районът, където се твърди, че са били видени дроновете, е на няколко километра от военноморската база в Карлскруна.

