Промени в движението по две отсечки от АМ “Тракия“

В две отсечки на АМ “Тракия“ в област Бургас, с дължина от около 900 м, ще се променя организацията на движение в началото на следващата седмица.

От 8 ч. на 9 февруари (понеделник) до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на “прозорец“ в средната разделителна линия на магистралата.

Трафикът ще преминава в активната. Планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

