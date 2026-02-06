Колона от тирове и леки коли заради ремонт на международен път

Колона от тирове и леки коли се образува заради аварийния ремонт на отсечката от международния път Е-79 между Монтана и Враца. След последните снеговалежи дупките по пътя са се увеличили, предава БНР.

В много лошо състояние е международният път Е-79 между Монтана и Враца. Екип от трима души, на пътноподдържащата фирма, работят между селата Крапчене и Сумер, до границата с област Враца. Запълват се по-дълбоките дупки, които се отвориха след стопяване на снега.

"Все едно е бомбардиран с тежка артилерия. Дупките и по-големи са били, но и тези са достатъчни. Много е зле. Това ако има някакъв контрол в тази държава, трябва да го затворят пътя.

Много дупки. Окачването отиде на кино. Пътят е с дупки и има малко слалом. Вече тренираме за довечера за олимпиадата, зимната", коментираха пътуващи шофьори в района.

