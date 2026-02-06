Поне 64 хиляди камери за видеонаблюдение в България са със свободен достъп в интернет

Най-малко 64 хиляди камери за видеонаблюдение в България са достъпни през интернет - това показа бърза справка в специализираната платформа Shodan, пише съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. По думите му 64 хиляди камери само от двете най-популярни марки, които всеки начинаещ хакер може да опита да пробие - през известни уязвимости, през несменени пароли по подразбиране или през елементарни пароли за налучкване.

"Тази справка трябваше да я е направила някоя институция. И вече да се е свързала с интернет доставчиците, за да могат те да предупредят клиентите си за риска, който създават за себе си и за своите клиенти (ако имат такива), позволявайки достъп до камерите си през интернет. Най-подходящата институция е Комисията за защита на личните данни, но там председателят вероятно още учи какво е "бисквитка", подчертава Божанов.

"Когато институциите са в разпад, защото от тях се търси единствено изпълнение на политически поръчки, дори сравнително прости действия като горното не се случват. Ние ще предприемем всички възможни действия, за да бъде повишено нивото на киберсигурност, така че гражданите да са много по-спокойни за неприкосновеността на личното си пространство", пише още депутатът от ПП-ДБ. Линкът към платформата е достъпен ТУК.

