Мицкоски преформатира македонското правителство до лятото

На фона на кадрови промени във ВМРО-ДПМНЕ - македонският премиер Християн Мицкоски заговори и за промени в македонското правителство, за нови кандидати, както и за промяната на министерствата. Неговите очаквания са целият този процес да приключи някъде до май или юни, предаде македонската медия "Плюс инфо". Припомняме, че за преформатиране на македонското правителство се заговори и след местните избори, но след вота беше заменен само станалия кмет представител на албанската партия.

Процесите във ВМРО-ДПМНЕ

На заседание на Централния комитет ВМРО-ДПМНЕ ще избере тази вечер нов Изпълнителен комитет и нов генерален секретар на партията. Председателят на партията и премиер Христиан Мицковски обяви снощи, че в този мандат ВМРО-ДПМНЕ ще има председател, генерален секретар и членове на Изпълнителния комитет (ИК). За членове на ИК на партията ще бъдат предложени досегашните вицепрезиденти, а ще има и нови имена.

В интервю за националната телевизия Мицкоски информира, че ще се проведе Централен комитет с всички, които по устав ще бъдат част от Изпълнителния комитет. Координаторът на парламентарната група, председателят на Женския съюз, председателят на Младежкия съюз, председателят на Съюза на ветераните, председателят на партията, генералният секретар автоматично ще се присъединят към този партиен орган.

Новият състав на ИК ще трябва да има 29 членове. Мицкоски заяви, че ще поиска от Централния комитет да вземе решение за обявяване на избор на нов председател на Съюза на ветераните, Съюза на младежта и Съюза на жените. Той очаква 20 до 25 процента от състава на ИК да бъдат нови хора от партията.

Мицкоски има план до 2029 г.

"Да, вярно е, че партията вече няма да има заместник-председатели в този мандат. Ще има председател, генерален секретар и членове на ИК. Досегашните заместник-председатели ще бъдат предложени за членове на ИК на партията, плюс някои други имена. С тези хора съм от първия ден, тези хора са моите най-близки сътрудници и в интерес на това, което вече обявих за 2029 г., и на принципите, които защитавам на конгреса през 2029 г., партията ще има ново ръководство, нов председател и т.н. Вярвам, че е необходимо да има равни условия за всички, които са заинтересовани и смятат, че могат да добавят стойност, на първо място, във ВМРО-ДПМНЕ, а след това и в правителството, за да могат да се кандидатират и да търсят подкрепата на делегатите на конгреса", заяви премиерът на югозападната ни съседка.