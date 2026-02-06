Ядрено оръжие или ракети: Иран е направил труден избор, но крие и нещо ценно (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Иран явно е поправил бързо няколко съоръжения за балистични ракети, повредени при ударите на САЩ и Израел през юни миналата година, но е успял да изпълни само ограничени поправки на основните ядрени обекти, които също бяха поразени в 12-дневната война. Това сочи анализ на сателитни снимки, публикуван в The New York Times. Неравномерното темпо на възстановяването дава представа кое е приоритет за Ислямската република в период, в който САЩ струпват сили в близост до страната и президентът Доналд Тръмп обмисля нови военни действия.

Ако Щатите атакуват, Иран най-вероятно ще отвърне с балистични ракети, насочени към Израел и американските активи в региона: Иран: Израел ще бъде първата ни мишена, ако САЩ ни атакуват.

Техеран и Вашингтон подновиха преговорите в Оман на 6 февруари в опит да предотвратят поредния конфликт. Обхватът на дискусиите не е ясен, но ядрената програма на Иран вероятно е основен акцент. САЩ искат да се обсъди намаляване на капацитета на близкоизточната страна по отношение на балистичните ракети и подкрепата за регионалните проксита, но според източници Техеран е отказал да подлага тези две теми на преговори.

В десетки ирански обекти кипи усилена работа: ракетите са приоритет пред ядрената програма

Експерти, които следят отблизо иранските ядрени и ракетни програми, потвърдиха анализа на NYT, който разгледа десетки места, ударени от Израел или САЩ по време на 12-дневния конфликт през юни миналата година. Засечени са строителни работи в повече от половината от съоръженията. Експертите предупредиха, че пълният обхват на ремонтните дейности остава неясен - сателитните снимки предлагат само надземна гледка към строителството, а под земята може да има още дейности.

Снимките, разгледани от изданието, показват, че скоро след ударите по няколко ракетни съоръжения веднага са били нанесени поправки. Това предполага, че Иран е направил производството на ракети свой краткосрочен приоритет.

Снимка: Getty Images

„Заплашването на Израел и американските бази и съюзници в региона с ракетни атаки е една от малкото възможности на Иран да възпрепятства повторни удари по ядрените му съоръжения“, анализира Джон Кейвс III - експерт и консултант в Центъра за изучаване на оръжията за масово унищожение към Националния университет за отбрана във Вашингтон.

За разлика от това, снимките на повредените основни ядрени съоръжения на Иран показват само частични ремонти и укрепвания, които са се ускорили едва през последните месеци.

Западни и израелски официални лица са открили малко признаци, че Иран е постигнал значителен напредък във възстановяването на способността си да обогатява ядрено гориво и да произвежда ядрени бойни глави.

Припомняме, че САЩ се намесиха решително в 12-дневната война на Израел и Иран, чиято цел бе израелско унищожаване на ядрената програма на Ислямската република (бяха поразени обекти и убити ядрени учени). Щатите пуснаха противобункерни бомби в ядреното съоръжение на Иран във Фордо, където се обогатяваше уран дълбоко под земята, насочиха и ракети към обектите в Натанз и Исфахан - другите ключови стълбове на ядрената програма. Техеран винаги е твърдял, че програмата е с граждански цели, не с военни, но израелското и американското разузнаване посочваха, че се работи по ядрена бомба: Нова оценка от САЩ: Иранците за дни могат да обогатят уран за ядрено оръжие.

Попълване на ракетния арсенал

Сателитни снимки, анализирани от NYT, показват, че през последните няколко месеца са били извършени ремонтни работи в десетина или повече ракетни съоръжения в Иран, включително производствени обекти. Разследвания на разузнавателните служби са установили, че Ислямската република е възстановила до голяма степен програмата си за балистични ракети след атаките през юни.

„Акцентът, който се поставя върху възстановяването на ракетната програма, контрастира с ядрената програма“, подчертава Сам Леър - научен сътрудник в Центъра за изследвания в областта на неразпространението „Джеймс Мартин“ в Монтерей, Калифорния. Той казва, че ракетната база в Шахруд, изглежда, е била възстановена особено бързо и се смята, че е започнала да функционира отново няколко месеца след ударите. Експертът отбелязва, че когато миналия месец завалял сняг, пътищата към базата били бързо почистени, а снегът от покривите бил разтопен, което предполага, че обектът е активен.

„Шахруд е най-голямата и най-новата им фабрика за производство на ракети с твърдо гориво. Затова е логично, че тя привлече цялото внимание", обяснява Леър.

Снимка: Getty Images

Ограничено възстановяване на ядрената програма

В публикуваната през ноември 2025 г. Стратегия за национална сигурност на Белия дом се посочваше, че ударите „значително са влошили ядрената програма на Иран“. Експерти твърдят, че въпреки някои видими дейности, трите основни съоръжения на Иран за обогатяване на уран – Исфахан, Натанз и Фордо – изглеждат неработещи.

От декември Иран е построил покриви на две от съоръженията, което затруднява определянето дали вътре в сградите се извършва някакво възстановяване. Експерти твърдят, че това може да означава, че страната се опитва да възстанови активите си, без да бъде наблюдавана отгоре. Голяма част от останалите надземни щети, нанесени през юни, остават видими.

В ядрения комплекс Натанз, разположен на около 225 км южно от Техеран (той се счита за основния център на Иран за обогатяване на уран), щетите, видими в началото на декември, са покрити с бяла покривна конструкция. Повредената сграда е идентифицирана като пилотна инсталация за обогатяване на гориво от Института за наука и международна сигурност - частна група във Вашингтон, която следи разпространението на ядрени оръжия.

В ядрения комплекс в Исфахан ударите са унищожили няколко надземни сгради, включително съоръжения за преработка на уран. Снимка, направена през декември, показва унищожени сгради, които явно са били покрити с покрив.

На около един-два километра от надземния обект в Исфахан са инсталирани нови бариери на един от входовете на близък планински тунелен комплекс, за който някои експерти смятат, че може да е тайно съоръжение за обогатяване на уран. А в нов подземен обект на около три километра от Натанз, известен като "Пикач Маунтин", входовете на тунелите са били укрепени през последните месеци.

Джоузеф Роджърс, сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, който наблюдава ядрената програма на Иран, заяви, че доскоро голяма част от дейността около ядрените обекти изглеждала насочена предимно към оценка на щетите и стабилизиране, почистване на отломки и запълване на кратери. „Не сме наблюдавали интензивни усилия за възстановяване, целящи изваждането на оборудване от тези съоръжения“, каза той, добавяйки, че репресиите на иранското правителство срещу заподозрени шпиони след ударите през юни 2025 г. също са нарушили ядрената програма на страната.

Иран все още има запаси от обогатен уран

Роджърс обаче предупреди, че Иран все още разполага със запаси от обогатен уран – горивото, което е най-близо до превръщането в материал за производство на ядрени бомби, ако чистотата му стигне до над 90%. Американските и израелските разузнавателни служби предполагат, че обогатеният уран, заровен в трите обекта, ударени през юни, остава на мястото си, очевидно заровен и недокоснат.

Снимка: Getty Images

Институтът за наука и международна сигурност заяви в доклад миналата седмица, че е засякъл повишена активност в ядрения комплекс в Исфахан през последните дни. Една от дейностите е да се заровят входовете на тунелите с прясна пръст. Дейвид Олбрайт, президентът на института, заяви, че натрупването на пръст вероятно е „в очакване на атака, което би означавало, че там има нещо ценно“, вероятно обогатен уран.

Олбрайт заяви, че не е ясно какво прави Иран. „Но подозрението, че те възстановяват програма за производство на ядрени оръжия, се засилва", добави той.

Друго значително развитие се наблюдава във военния комплекс Парчин, югоизточно от Техеран, където Иран е тествал силно експлозивни вещества. Те могат да се използват като детонатори за ядрени бойни глави. Снимки от последните месеци показват, че в съоръжението наскоро е построена голяма цилиндрична камера с дължина около 45 метра.

Обектът не е бил атакуван през юни, но е бил цел на Израел през 2024 г. Той е бил укрепен и с отбранителни съоръжения като противовъздушна артилерия, пише в нов доклад на Института за наука и международна сигурност. „Въпреки че предназначението на новия обект не може да бъде определено от снимките, новото съоръжение показва неговото стратегическо значение“, се казва в доклада.