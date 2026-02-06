Силно земетресение в Турция

Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:16 ч. местно време (13:16 ч. българско време) в района на град Кемах, окръг Ерзинджан (Североизточна Турция).

Това съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от "Анадолската агенция" и Нова телевизия.

Трусът е регистриран на дълбочина 4,52 километра. За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети.

