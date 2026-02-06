Любопитно:

Медалите на Игрите в Милано/Кортина са най-скъпите в историята

Първите трима състезатели във всяка дисциплина на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, които стартират днес, ще получат най-скъпите олимпийски медали в историята. Причината е рязкото поскъпване на благородните метали на световните пазари през последните години.

Златният медал струва около 2300 долара

Според проучване на CNN, от Олимпийските игри в Париж през 2024 година цената на златото е нараснала със 107 процента, а тази на среброто – с близо 200 процента. В резултат на това стойността на метала в един златен олимпийски медал вече достига около 2300 долара – повече от два пъти спрямо отличията от последната лятна Олимпиада.

Сребърният медал в момента има метална стойност от приблизително 1400 долара, което е почти три пъти повече в сравнение с нивата отпреди две години.

По време на Игрите в Италия ще бъдат раздадени над 700 медала. Всички отличия са изработени от рециклирани метали, като традицията златните олимпийски медали да не бъдат от масивно злато датира още от Игрите в Стокхолм през 1912 година.

Съвременният златен олимпийски медал съдържа около шест грама чисто злато при общо тегло от 506 грама, като останалата част е сребро. Сребърните медали са изработени от високочисто сребро, а бронзовите – от мед с тегло около 420 грама.

За сравнение, според лондонската аукционна къща Baldwins, днес металната стойност на олимпийските медали от 1912 година би била под 20 долара.

Бойко Димитров
