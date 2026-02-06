Медалите на Игрите в Милано/Кортина са най-скъпите в историята

Първите трима състезатели във всяка дисциплина на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, които стартират днес, ще получат най-скъпите олимпийски медали в историята. Причината е рязкото поскъпване на благородните метали на световните пазари през последните години.

Златният медал струва около 2300 долара

Gold and silver prices have made the 2026 Winter Olympic medals the most valuable ever awarded. pic.twitter.com/nzoyTOB0yr — Pulse Media (@PulseInDc) February 6, 2026

Според проучване на CNN, от Олимпийските игри в Париж през 2024 година цената на златото е нараснала със 107 процента, а тази на среброто – с близо 200 процента. В резултат на това стойността на метала в един златен олимпийски медал вече достига около 2300 долара – повече от два пъти спрямо отличията от последната лятна Олимпиада.

Сребърният медал в момента има метална стойност от приблизително 1400 долара, което е почти три пъти повече в сравнение с нивата отпреди две години.

По време на Игрите в Италия ще бъдат раздадени над 700 медала. Всички отличия са изработени от рециклирани метали, като традицията златните олимпийски медали да не бъдат от масивно злато датира още от Игрите в Стокхолм през 1912 година.

Съвременният златен олимпийски медал съдържа около шест грама чисто злато при общо тегло от 506 грама, като останалата част е сребро. Сребърните медали са изработени от високочисто сребро, а бронзовите – от мед с тегло около 420 грама.

За сравнение, според лондонската аукционна къща Baldwins, днес металната стойност на олимпийските медали от 1912 година би била под 20 долара.

