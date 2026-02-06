Момчето от знатен планинарски род, което хвана последния влак за Зимните олимпийски игри

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Александър Кръшняк е последният сноубордист, който взе квота за участие в Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. След като 21-годишният сноубордист успя да се справи с едни от най-големите имена на световния сноуборд и да се окичи със среброто на Световната купа в Бад Гащайн на 13 януари тази година, Кръшняк заедно с невероятните Тервел и Малена Замфирови и митичния Радослав Янков се отправят към пистите на Милано, с претенции за изключително добри резултати.

Александър Кръшняк е четвъртият българин, който ще се състезава в сноуборда в Милано/Кортина

Произходът на младия талант може да се проследи чак до Словакия. През 1899 г. от словашкото селце Телград в България пристига Михаил Иванов Кръшняк, който започва да работи за княз Фердинанд, и след като демонстрира планински нюх, бива преместен в Боровец, където са му поверени дворците и ловната хижа. Тази любов към планините се предава през поколенията на рода Кръшняк. Синът на Михаил – Михаил-младши също е активен планинар. Той е в основата на строежа на хижа „Мальовица” и е сред първите, фотографирали маршрута и върха. Очевидно е, че фамилията просто не може да стои далеч от планината и зимните спортове и Александър е чудесен пример за това. Още едва на една година той се качва на ските, а години по-късно избира да се фокусира върху сноуборда.

На Световната купа в Бад Гащайн Кръшняк показа завидни качества, побеждавайки утвърдени състезатели, които са направили своя дебют в сноуборда години преди Кръшняк дори да бъде роден. Самият той обаче споделя пред "Свободна Европа": "Класирането за Олимпиадата не беше неочаквано за мен, защото за това тренирах и това беше планът". Въпреки това той не е очаквал да успее да си заслужи квота за Олимпиадата благодарение на доброто си представяне. "За мен беше голяма чест да се изправя срещу великите имена в спорта. Аз взимам пример от тях от малък. Да ги бия това е сбъдната мечта за мен, но и един голям урок за мен да мога да карам с тях. Много съм радостен, че вчера успях да взема повече такива уроци", сподели Александър пред "България Днес".

Кръшняк ще участва във втория състезателен ден на Олимпийските игри, който е тази неделя, 8 февруари. Денят започва с квалификации, а следобед са и финалите, където България ще се надява да има четирима финалисти. Ето и кога и къде можете да следите представянето на българските сноубордисти на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина!

Автор: Кристин Попова

