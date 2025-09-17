Ни лук яли, ни лук мирисали ще бъдат Лъв, Козирог + още 2 зодии в утрешния ден

Всеки от нас има моменти, в които знае, че е допуснал грешка, но предпочита да замаже положението и да се престори, че нищо не се е случило. Именно за такива ситуации народът е измислил израза „ни лук ял, ни лук мирисал“. Утре някои зодии ще попаднат точно в подобна роля – ще им се наложи да прикриват следите си и да се правят на невинни. Дали обаче ще успеят да убедят другите, че нямат нищо общо със случилото се? Ето какви драми очакват някои зодиакални знаци в четвъртък.

Телец

Телците ще се окажат въвлечени в дребен работен пропуск, който лесно може да бъде свързан с тях. Те ще се опитат да се направят на невинни и да прехвърлят вниманието върху колегите си. Денят им ще премине в умело прикриване на следи и обяснения от типа „нямам нищо общо“.

Въпреки това вътрешното напрежение ще им тежи. Ако успеят да изиграят ролята си докрай, ще си отдъхнат, но въпросът е за колко време. Истината винаги има навика да излиза наяве и най-често това се случва по особено необичаен начин.

Лъв

Лъвовете ще се оплетат в личен конфликт, който сами са провокирали, но ще се опитат да излязат чисти от него. Ще играят ролята на „ни лук ял, ни лук мирисали“, сякаш те не са започнали спора. Ситуацията ще им даде възможност да демонстрират актьорските си умения, с които да объркат околните.

Но някои ще прозрат истината и ще започнат да ги гледат с недоверие. Точно затова Лъвовете ще усетят, че прекалено дългото преструване може да им навреди. По-добре е да признаят поне част от вината, за да смекчат последствията.

Везни

Везните ще бъдат обвинени, че са пропуснали важна подробност в работа или проект. Вместо да признаят, ще се опитат да се измъкнат, като играят ролята на жертви на обстоятелствата. Те ще се усмихват и ще отговарят спокойно, сякаш всичко е под контрол и те нямат никаква вина.

Това ще обърка някои хора, но други ще усетят, че прикриват нещо. Денят ще ги научи, че не винаги балансът се постига с маски и усмивки. Истинското равновесие идва, когато приемем и грешките си.

Козирог

Козирозите ще направят грешка, свързана с прибързано решение или недообмислена стъпка. Те ще се опитат да играят ролята на жертви, като прехвърлят вината на системата или на други хора. Въпреки че по принцип са отговорни, този път ще предпочетат да се измъкнат незабелязано.

Ще се преструват на спокойни и уверени, докато вътрешно ще се тревожат какво ще стане, ако ги хванат. Ако им мине номерът, ще си отдъхнат, но ще остане горчивият вкус от компромиса с ценностите им. Денят ще им покаже, че е по-достойно да признаят грешките си.

Тези 4 зодии ще попаднат в ситуации, в които ще трябва да се преструват на невинни и да играят ролята на „ни лук ял, ни лук мирисали“. Това ще е изпитание за техните морални устои – дали ще имат смелостта да признаят вината си или ще предпочетат да се скрият. Такива дни ни напомнят, че истинската сила е в честността. Да си признаем грешките може да е трудно, но е пътят към печелене на уважението както на околните, така и на себе си.