Любо Ганев разкри интересни подробности за заплатата на треньора на волейболните национали и постави цел до Лос Анджелис 2028

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев говори пред медиите в контекста на доброто представяне на националите ни на Световното първенство във Филипините. Легендарният състезател разкри интересни подробности за заплащането на селекционера Джанлоренцо Бленджини. Сумата, която италианецът прибира, е 3 пъти по-голяма от възнаграждението на предишния наставник. Освен това "една стотинка" за нея не идвала от държавата. Ганев посочи и целта на "лъвовете". Тя е достигане до топ 8 на световната ранглиста преди Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Любо Ганев за избора на Кико Бленджини

"Избрахме Кико Бленджини основно заради това да промени манталитета на тези състезатели. Те трябва да знаят, че с идването си в националния отбор ще мислят само за това 4-5 месеца и няма да ги интересува нищо друго. Беше ни много тежко да изберем Бленджини, защото неговата заплата е поне три пъти по-голяма от тази, която досега сме давали. Една стотинка от тази заплата не идва от министерството, защото според нашите разпоредби треньор на националния отбор не може да бъде някой, който не е завършил НСА. Затова и не мога да му отчета никакви разходи пред министерството", заяви Любо Ганев.

"Ние нямаме проблема с чужденците. Имаме правило до 2028 година да няма повече от трима чужденци едновременно на терена, за да могат българските волейболисти да играят. Израстването идва с мачовете", обясни той.

"Еуфорията се усеща от всички след тези три победи и това няма как да не е така, но точно затова ние във федерацията изготвихме правила за медийната политика. Защитили сме отбора, пратихме в Боровец да тренира, за да няма никакви изкушения наоколо, опазили сме ги медийно. Младите състезателите трудно менажират славата си. Всеки е добре дошъл, когато завърши състезанието, но преди това в подготвителната фаза сме ограничили броя интервюта", каза още президентът на Федерацията.

"Нашата група беше трудна, но излязохме много добре, бихме два отбора, които са преди нас в ранглистата, вече сме на 12-о място там. Целта ни е до 2028 година да бъдем в първите седем-осем в света, за да имаме сигурно място на Олимпиадата в Лос Анджелис", не скри Ганев.

