Руско-беларуските военни учения "Запад 2025" приключиха

17 септември 2025, 21:52 часа 275 прочитания 0 коментара
Стратегическите военни учения на въоръжените сили на Русия и Беларус „Запад 2025“, които бяха проведени от 12 до 16 септември, приключиха, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. „В момента подразделенията на въоръжените сили на Руската федерация и коалиционната група войски, участвали в съвместното стратегическо учение „Запад 2025“, започнаха да се връщат в пунктовете си за постоянна дислокация“, се казва в изявление на ведомството.

Колко военни участват в "Запад-2025"?

Според официалната информация на беларуското Министерство на отбраната, в маневрите сега участват около 6000 беларуски и около 1000 руски войници. Но независими военни анализатори са на мнение, че реалните цифри са много по-ниски. "В предишни години, когато Русия не беше във война, тя изпращаше 20 до 30 пъти повече войници на подобни учения", казва Конрад Музика, независим анализатор от Варшава по въпросите на руската и беларуската отбрана. Тази година ученията бяха наблюдавани от военни от 23 държави, включително традиционните съюзници на Москва - Китай, Куба и Сърбия.

Конрад Музика пояснява, че Беларус се стреми да демонстрира максимална откритост в рамките на ученията, което отразява личните амбиции на диктатора Александър Лукашенко. "Лукашенко иска да се представи като посредник между Изтока и Запада, иска да бъде възприеман като основен играч в този регион на Европа, способен да помогне за разрешаването на конфликта в Украйна", казва експертът.

Елин Димитров
Елин Димитров
