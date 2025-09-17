САЩ вдигат частично санкциите срещу беларуската авиокомпания "Белавия"

САЩ частично отменят санкциите върху самолетите Boeing на беларуската авиокомпания „Белавия“, но не и върху машината на Александър Лукашенко. Осем самолета са освободени за международни полети. Те отново имат право на поддръжка, ремонти и доставка на резервни части, според Бюрото за индустрия и сигурност на Министерството на търговията на САЩ.

Все пак ограниченията остават строги: самолетите Boeing не могат да летят до Русия, Иран, Северна Корея, Сирия, Куба, окупирания Крим или самопровъзгласилите се ДНР и ЛНР. Също така не могат да превозват товари, които биха могли да подкрепят войната на Русия срещу Украйна. В същото време превозвачът има право да използва споменатите в документа самолети Boeing за вътрешни полети в Беларус, както и за полети до други страни, за които не се отнася забраната на министерството.

По-рано представителят на президента на САЩ Джон Коул на среща с беларуския лидер Александър Лукашенко съобщи, че американските власти искат да върнат посолството си в републиката, както и че Вашингтон е отменил санкциите срещу „Белавиа“.

