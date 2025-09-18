Баварската машина няма спирка и пред световния клубен №1! Интер е колеблив в Серия А, но не бърка в Шампионска лига

Байерн Мюнхен постигна ценен успех с 3:1 над настоящия шампион на Световното клубно първенство Челси в първи двубой от основната фаза на Шампионска лига. На "Алианц Арена" автогол на Чалоба даде аванс на баварците, които удвоиха чрез точно изпълнена дузпа на Хари Кейн. Коул Палмър намали мигновено изоставането на лондончани. В 63-тата минута обаче Кейн наказа груба грешка на противниковата отбрана.

Кейн с два гол за Байерн при победа над Челси

Първата по-интересна ситуация бе в полза на гостите. Лаймер блокира шут на Фернандес в последния момент. В 20-ата минута домакините отвърнаха подобаващо. Чалоба си отбеляза автогол след центриране на Олисе за 1:0. Малко по-късно Кейн реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него. В 29-ата минута "сините" организираха контраатака, при която Палмър направи хубаво двойно и матира Нойер.

В края на полувремето Лаймер и Олисе не намериха целта от изгодни позиции. В 55-ата минута Санчез се справи с изстрел на Диас. 120 секунди след това вратарят отчая и излезлия очи в очи с него Кейн. В 60-ата минута отново испанският страж блесна с рефлекс, избивайки удар от перфектна позиция на Олисе. Все пак Санчез бе преодолян от възползвалия се от подарък на Густо Хари Кейн - 3:1. В 89-ата минута гол на Челси не беше зачетен заради засада на Палмър.

Интер победи Аякс

Междувременно започналият колебливо в Серия А Интер се наложи с 2:0 над Аякс. В герой за "нерадзурите" се превърна Маркюс Тюрам, който вкара в края на първата и началото на втората част. И за двете попадения асистенции направи Хакан Чалханоолу. Италианският гранд има две загуби и една победа в Калчото, но днес не сгреши.

