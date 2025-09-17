Изненадите в Токио продължават! Аутсайдер избухна в точния момент и спечели световната титла на 1500 метра

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Португалецът Исак Надер изненадващо спечели златото в дисциплината 1500 м при мъжете на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като действащият шампион Джош Кър пресече финалната линия с куцане, а големият фаворит Нийлс Ларос не успя да покаже характерния си спринт в последната права. Топ 3 се допълни от световния шампион от 2022-ра Джейк Уайтман (Великобритания) и Рейнълд Черийот (Кения).

Исак Надер шокира фаворитите и спечели световната титла на 1500 метра

В сравнение с последните две издания, финалът този път протече относително бавно, което отвори битката за златото още повече. Но дори и това не подсказваше, че момчето от Алгарве може да се пребори за победата. Надер записа победа в Диамантената лига в Осло този сезон, като влезе в добра серия от резултати, но все пак не изглеждаше като реален претендент за победата в компанията на трима бивши световни шампиони плюс Ларос.

Джош Кър се контузи, а Нийлс Ларос разочарова

Сред 14-те финалисти присъстваха имената не само на Кър и Уайтман, но и на Тимъти Черийот, който спечели световното злато в Доха през 2019-та. Да, сред финалистите не бе голямата звезда Якоб Ингебригтсен, който отпадна безславно още в сериите, както и олимпийският шампион Кол Хокър, който пък бе дисквалифициран на полуфиналите. Но пък присъствието на Кър и Ларос гарантираше непредсказуема битка за световната титла.

Преди състезанието Кър предупреди, че предстои „истинска битка за всеки, който иска да ми отнеме титлата“. И въпреки че изглеждаше спокоен и усмихнат на стартната линия, както се оказа, най-голямата битка беше вътре в него, тъй като тялото му изглеждаше, че го подвеждаше, когато оставаше още една обиколка и половина до края. Той усети болка в крака, след която започна да накуцва и отпадна от битката в последните метри.

Уайтман докосваше втора световна титла, но две стотни го лишиха от победата

В последния завой Уайтман се изстреля напред и всичко сочеше, че Ларос ще спринтира и ще опита да го надбяга, както направи в Брюксел и Цюрих. За момент Уайтман изглеждаше на прага на втора световна титла, но Надер избра перфектния момент за спринта си към финала и изпревари британския си съперник за златото с едва две стотни от секундата. Победното време от 3:34.10 бе с около пет секунди по-бавно от последните две издания на финала на 1500 м на световно първенство.

Isaac Nader sagra-se campeão do mundo dos 1500m com um final INCRÍVEL! 🥇🇵🇹pic.twitter.com/H34ovzpwV0 — B24 (@B24PT) September 17, 2025

Бащата на Уайтман бе зад коментаторския пулт

Любопитно бе, че коментатор на бягането на 1500 метра бе бащата на Джейк Уайтман - Джеф, който дълги години бе и негов треньор, но тандемът приключи в началото на 2025-та. По думите на Уайтман, той е избрал да продължи да се готви при друг треньор, за да запази здрави отношенията между баща и син. Макар и да не спечели световната титла, Уайтман определено може да е доволен от среброто след няколко години, съпроводени от контузии.

Най-голямото разочарование бе за Нийлс Ларос, който финишира едва пети, пропускайки възможността да стане най-младият световен шампион в тази дисциплина. А победата на Надер бе поредното драматично състезание на Световното в Токио след сензационния шампион на 10 000 м и победата с едва 0,03 сек. в маратона.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Бегачите": Затишие преди Световното първенство по лека атлетика: "Бегачите" през август 2025 г. (ОБЗОР)