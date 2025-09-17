Най-важните новини за деня: 17 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 септември 2025 г.

"НА ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА СТОИ ПЕЕВСКИ": ДЕПУТАТИТЕ 7 ЧАСА ДЕБАТИРАХА ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ

В сряда Народното събрание започна обсъждането на петия вот на недоверие срещу правителството с премиер Росен Желязков. Под него се подписаха 59 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), МЕЧ и "Алианс за права и свободи" (АПС). Основният мотив е "провал на държавната политика във вътрешната сигурност и правосъдието", което според опозицията задълбочава проблема със завладяната държава, води до липса на справедливост и обедняване на гражданите.

ПЕЕВСКИ СИ Е КУПИЛ ФИРМА В ЛОНДОН, НО НЕ Е ПРЕСКОЧИЛ БАРИЕРАТА "МАГНИТСКИ"

Настоящият лидер на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски си е купил компания в Обединеното кралство през юни 2024 г. Става въпрос за G NED Ltd. Той се е вписал като директор, заменяйки на тази позиция предишния мажоритарен собственик Григор Неделчев, става ясно от справка на Actualno.com в британския търговски регистър. От 9 април 2025 г. обаче Делян Пеевски е „обект на санкция за лишаване от правото да заема ръководна длъжност съгласно законодателството за санкциите“, гласи информацията в официалния сайт (вижте тук и тук).

СПОМЕНИ ОТ 2013 Г. И ПЕЕВСКИ: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ВЗИМАТ ДАНС ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Депутати от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" внесоха поправки в Закона за ДАНС, с които да отнемат правото на президента Румен Радев да назначава председателя на агенцията. Според проекта, новият шеф на контраразузнаването ще се избира от Народното събрание по предложение на правителството, а заместниците му ще се увеличат от двама на трима.

ЗАРАДИ СТРАХ ОТ СПЛАШВАНЕ И ОБИДА "ПОСЛУШНИ БУХАЛКИ": СЪДИИТЕ, ЗАДЪРЖАЛИ КОЦЕВ, СИ НАПРАВИХА ОТВОД

Съставът на Софийския апелативен съд (САС), който преди два месеца остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, си направи отвод от новото разглеждане на мярката му за неотклонение, съобщава правния сайт lex.bg.

МИЛИОНИ, НО НЕ В ЧУВАЛИ: СТАНА ЯСНО КОЛКО Е ОСКЪПЯВАНЕТО НА АМ "ХЕМУС"

Оскъпяването на строителството на АМ “Хемус” и на пътя Видин - Ботевград вече доближава 200 млн. лв. По данни на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) индексациите на вече извършени строителни дейности заради поскъпване на материалите възлиза на 81 млн. лв. по "Хемус", а по Видин-Ботевград - на 100.2 млн. лв. Вървят и редовните разплащания, като при тях картината е сложна за анализ заради големите аванси, платени в началото на договорите.

СЛЕД ОДИТИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА НЕ Е ОТКРИЛА НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА ОБВИНЕНИЯ ЗАМ.-КМЕТ НИКОЛА БАРБУТОВ

Столична община не е открила незаконни действия във връзка с обществените поръчки и бюджета, що се отнася до работата на задържания заместник-кмет (вече бивш) Никола Барбутов. Това се разбра от думи на градоначалника Васил Терзиев в интервю за bTV, дадено на 17 септември - Деня на София. Той се позова на извършени одити в администрацията след ареста на Барбутов през юни тази година.

"ГЛЕДАМ СОФИЯ С ДРУГИ ОЧИ": ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ КАЗА ИМА ЛИ МНОЗИНСТВО И С КОГО УПРАВЛЯВА

"Сега имам по-различни очи да гледам всичко, което сме наследили и сме положили камък по камък. Това при мен води до огромна мотивация и това, което не ми харесва, да го поправим заедно. Аз не съм имал комфорта да имам мнозинство и се налага да се боря с 61 човека да ги убедя дали една идея е добра или лоша". Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред bTV. Една от целите на Терзиев е градът да бъде по-добре поддържан.

4 ГОДИНИ СУША И РАБОТАТА НА КМЕТОВЕТЕ: ОТГОВОРЪТ НА ЕКОМИНИСТЪРА ЗА БЕЗВОДИЕТО И ТЕЧОВЕТЕ НА ВИК

Четвърта поред сушава година, не по-различна от предишната. Какво направихме – увеличихме обема на поливания, а от комплексните язовири (52 са отговорност на МОСВ), които наблюдаваме, са на 59% пълни. Те се ползват за питейно-битови нужди, за напояване, за енергетика.

ТРЕВОГАТА В ОБЩЕСТВОТО НИ РАСТЕ: НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ТОВА? АНАЛИЗ НА СПЕЦИАЛИСТА АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ (ВИДЕО)

11% от тийнейджърите в Европа показват признаци на проблематично поведение в социалните мрежи. Това сочат данните на СЗО за юни тази година. Докладът подчертава и че 1 на 4 момичета на 15 години споделя, че се чувства самотно "през повечето или всички дни", а 17% от хората живеещи в Европа живеят с някакво психично здравословно състояние.

"ИМА ОГРОМЕН ИНТЕРЕС": ВЛАСТТА ЩЕ ВРЪЩА ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА СЪС СТИМУЛИ КАТО 400 ЛЕВА ЗА КВАРТИРА

"Толкова пъти бе завъртяна мантрата за връщане на българи в чужбина, че никой не вярва на нея. Приехме решение на Министерски съвет, с което реално започваме такъв процес и особено към общностите ни да се върнат у нас. Програмата ще се казва "Избирам България" - с тази инициатива искаме да помогнем на проблемите с демографската криза у нас и икономиката и липсата на работна сила".

ЗАПЛАТИТЕ НА ЧИНОВНИЦИТЕ ЩЕ СТРАДАТ: ГЛОБИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ЩЕ СЕ ПЛАЩАТ ДИРЕКТНО ОТ МИНИСТЕРСТВАТА

Ако Европейският съд осъди България заради извършени неправомерни съгласно правото на ЕС действия, глобата ще се плаща от министерствата и въобще първостепенните разпоредилите на бюджет, под чиято шапка на управление и отговорност е извършено нарушението. Това означава, че и държавни агенции, заради които България е осъдена в Европейския съд (говорим за нарушение на евродирективи и забавяне на приемането на задължително еврозаконодателство в българското), също ще носят отговорност - през бюджета на министерствата, които са им принципали. Освен министерствата, първостепенни разпоредители с бюджет са например председателят на Народното събрание и Висшият съдебен съвет (ВСС).

ЗЕЛЕНСКИ: НА ПУТИН НЕ МУ ДОКЛАДВАТ КОЛКО Е ЗЛЕ. ПУТИН ЛИЧНО ПЛАШИ НАТО С УНИФОРМА И ПИСТОЛЕТ (ОБЗОР)

"Нямам какво да кажа на руснаците – те нямат уши, за да чуят. Те не искат да слушат. След години обаче ще искат прошка – децата им и внуците им. Ще бъдат принудени да признаят, че Путин унищожи историята им и да се извинят". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в поредното си знаково и много силно интервю – този път за Sky News: Sky News след интервю със Зеленски: Той е дълбоко разочарован от Запада (ВИДЕО)

ПОЛША ПОЛУЧИ ОЩЕ ТАНКОВЕ ABRAMS. КАК ТОВА ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА УКРАЙНА?

Полската армия получи нова партида от 38 основни бойни танка M1 Abrams, съобщава Military Watch Magazine. Според изданието това превръща страната в най-големия вносител на американски бойни машини сред всички членки на НАТО.

ТРЕПЕРЕЩАТА РЪКА НА ЗАПАДА: НАТО ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СДЪРЖА РУСИЯ КАКТО ПРЕЗ СТУДЕНАТА ВОЙНА

За разлика от времето на Студената война днес за Запада се оказва доста трудно да сдържа Русия. На 10 септември Москва изпрати 19 дрона в полското небе. Вярно, Полша съвместно с Нидерландия, Германия и Италия отреагира на нападението като бяха вдигнати във въздуха изтребители, хеликоптери и модерен разузнавателен самолет. Няколко дрона бяха унищожени, жертви на земята нямаше.

КАК ЕДНА МАЙКА НАКАРА ШАК ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ 40 МИЛИОНА ДОЛАРА

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.