Психолозите са категорични: Животът извън града е препоръчителен по точно определена причина

През последните години все повече хора обмислят да заменят шума и хаоса на града със спокойствието на селската среда. Това не е само въпрос на темпо на живот, но и на психично здраве. Различни научни изследвания потвърждават, че животът в контакт с природата носи значителни ползи за психичното благополучие. А излишъкът от стимули в големите градове е все по-често избягван в полза на селата и провинцията, които се представят като защитни пространства, помагащи на мозъка да си почине и на тялото да се балансира.

Спокойствието на селата

Снимка: iStock

Една от основните разлики между града и селото е сензорната свръхстимулация. Шумът от трафика, постоянното бързане и тълпите непрекъснато активират амигдалата, частта от мозъка, свързана със страха и стреса. Тази хиперактивация може да доведе до тревожност, изтощение и по-голяма уязвимост към емоционални проблеми.

В контраст с това, селската среда предлага много по-тихо и релаксиращо обкръжение, където мозъкът има възможност да се възстанови. Обкръжението от зелени пространства и природа не само носи спокойствие, но е доказано, че намалява нивата на кортизол - хормонът, който тялото отделя в стресови ситуации. По този начин животът в провинцията действа като истинско презареждане за тялото, балансира ума и подобрява общото благосъстояние.

Освен това, по-бавният ритъм на живот в селата спомага за намаляване на ежедневния стрес. Тук няма същата степен на забързаност, опашки, задръствания или пренасищане с дейности, които са характерни за града, което улеснява по-здравословните отношения с времето, със себе си и с другите.

Подобряване на качеството на живот

Снимка: iStock

Честият контакт с природата се свързва с по-добро настроение, по-голяма креативност и по-добро качество на съня. Прекарването на повече време в зелена среда също така естествено увеличава физическата активност, било то ходене, практикуване на спортове на открито или просто повече движение в ежедневните рутинни дейности. Тези навици имат пряко влияние върху психичното здраве, като засилват чувството за жизненост и лично удовлетворение. От друга страна, животът в малък град предполага по-малко фактори, предизвикващи стрес. Липсата на тълпи, по-кратките пътувания до работа и по-голямото чувство за общност създават по-безопасна среда, благоприятна за прекарване на времето с това, което наистина има значение.

Селската среда не е само място, където животът тече по-бавно, но е и основен съюзник в защитата на психичното здраве. Намаляването на свръхстимулацията, балансирането на хормоните на стреса и насърчаването на по-съзнателен и спокоен начин на живот правят провинцията истинско убежище за цялостно благополучие, пише "Marca".