Световен шампион на 100 метра се включи в Игрите за допингирани, за да бие рекорда на Юсейн Болт

17 септември 2025, 23:29 часа 246 прочитания 0 коментара
Един от най-добрите спринтьори в света Фред Кърли стана първият лекоатлет, който се включва в Enhanced Games, познати още като Игрите за допингирани. Световният шампион на 100 метра, който е и двукратен олимпийски медалист, ще се състезава в противоречивото спортно събитие, в което е разрешено употребата на допинг средства с цел постигане на върхови резултати отвъд чистия спорт, който е под егидата на WADA.

Фред Кърли е първият лекоатлет на Enhanced Games

"Очаквам с нетърпение тази нова глава от кариерата ми и състезанието в Enhanced Games", каза Кърли, който ще опита да подобри световния рекорд на 100 метра на Юсейн Болт от 9.58 секунди. "Световният рекорд винаги е бил крайната цел в кариерата ми. Сега това ми дава възможност да посветя цялата си енергия на това да преодолея границите си и да стана най-бързият човек, живял някога", каза още Кърли.

Фред Кърли

Кърли, който има личен резултат 9.76 сек. на 100 м и 19.76 на 200 м, е временно отстранен за предполагаемо нарушение на антидопинговите правила. По-рано той обяви в социалните медии, че ще оспори обвинението. Сега обаче Кърли взе решение да се включи в Enhanced Games, което е в разрез с правилата на Световната атлетика, а това означава, че той няма да може да се състезава в бъдещи международни прояви, включително и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-ма.

Припомняме, че Enhanced Games привлича спортисти на световно ниво чрез огромен награден фонд, като за подобряване на световен рекорд премията е в размер на 1 милион долара. За сравнение: на протичащото в момента Световно първенство по лека атлетика в Токио бонусът за световен рекорд е 10 пъти по-малко - 100 000 долара. В Игрите за допингирани участва и българският плувец Йосиф Миладинов, както и още един плувец с български корени.

Стефан Йорданов
